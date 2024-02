Uma experiência transformadora de Conexões e desenvolvimento em Brasília

Tiago Brunet fará apresentação única no Centro de Convenções em 17 de abril.

O renomado palestrante e escritor Tiago Brunet estará em Brasília para uma apresentação única no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no dia 17 de abril. O evento faz parte da série “Conexões”, que aborda temas relacionados à superação de adversidades e ao crescimento pessoal.

Tiago Brunet, reconhecido internacionalmente por suas palestras inspiradoras e conteúdo motivacional, promete uma experiência única durante sua apresentação na capital federal. Com o tema “Adversidade e Crescimento Pessoal”, Brunet vai explorar as conexões entre os desafios que enfrentamos e as oportunidades de crescimento que surgem a partir dessas situações.

Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de mergulhar em reflexões profundas, receber insights valiosos e aprender ferramentas práticas para enfrentar as adversidades da vida e transformá-las em oportunidades de crescimento pessoal.

Tiago Brunet é conhecido por sua abordagem envolvente e carismática, capaz de inspirar e motivar pessoas de todas as idades. E o Centro de Convenções Ulisses Guimarães será o cenário perfeito para esse encontro enriquecedor, proporcionando um ambiente perfeito para a troca de ideias e o fortalecimento das conexões entre os participantes.

Não perca a chance de participar desta experiência única de crescimento pessoal e conexões transformadoras. Garanta o seu ingressos no site Furando a Fila e junte-se a Tiago Brunet em Brasília e descubra como superar adversidades pode ser o impulso necessário para alcançar o seu máximo potencial.

Serviço:

Conexões – Adversidade e Crescimento Pessoal com Tiago Brunet

Data: 17 de abril de 2024

Local: Centro de Convenções Ulisses Guimarães, Brasília

Tema: Conexões – Adversidade e Crescimento Pessoal

Palestrante: Tiago Brunet

Ingressos: https://www.furandoafila.com.br/comprar/4445/CONEXOES