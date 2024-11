Vencedor do The Voice diz que atirou sem querer em si mesmo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Vencedor da 11º temporada do The Voice EUA, o cantor Sundance Head revelou que atirou acidentalmente contra si mesmo.

Sundance foi atingido pelo disparo na barriga, perto do umbigo. O artista atirou contra si mesmo com uma arma calibre .22, segundo informações da ABC News.

Head foi baleado no momento em que manuseava a arma em uma caçada em seu rancho, no Texas, conforme seu agente explicou à imprensa norte-americana. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital local. Posteriormente, o cantor country declarou que “tinha certeza de que eu iria morrer”.

Bala ficou alojada no tecido adiposo da barriga do cantor. Segundo o próprio Sundance explicou, nenhum órgão vital foi atingido e não foi necessário realizar procedimentos cirúrgicos.

O artista destacou que ainda sente fortes dores, mas comemorou o fato de estar vivo. Ele já recebeu alta hospitalar e se recupera em sua casa.

Sundance Head ganhou destaque ao vencer a 11º temporada do The Voice, da NBC, em 2016. Anteriormente, ele participou do American Idol, da Fox, em 2007, mas não venceu o reality.