Veja o que deve ser abordado no documentário de Belo, que estreia no dia 28

“Belo, Perto Demais da Luz”, documentário sobre a vida do cantor Belo, estreia no dia 28 de novembro no Globoplay. O jornal Extra adiantou assuntos que devem ser abordados na produção:

HISTÓRIA DE VIDA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O documentário revisita momentos cruciais da trajetória de Belo nos quatro episódios, desde o auge no Soweto até a carreira solo.



30 ANOS DE SOWETO

A produção celebra o aniversário do grupo, que retornou numa grande turnê ao completar 30 anos. O documentário ainda aborda o impacto da banda no cenário do pagode dos anos 1990.

PRISÃO E POLÊMICAS

A produção não deve esconder os momentos conturbados da vida do cantor e abordará prisão, relacionamentos tumultuados e os momentos de dificuldade em conciliar vida pública e privada.

AMIGOS E FAMÍLIA

Pessoas importantes na trajetória do artista vão colaborar com depoimentos, compartilhando histórias e perspectivas.

CASAMENTO COM GRACYANNE

A musa fitness confirmou que vai estar no documentário e disse que o relacionamento dos dois é uma história que “merece” ser contada.

RELAÇÃO COM VIVIANE ARAÚJO

A atriz não vai estar na produção. Mesmo assim, o relacionamento, que durou de 1998 a 2007, deve ser abordado.