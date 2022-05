Trio Mestre Lua volta às festas juninas do Distrito Federal

Com 8 anos de estrada, o trio de forró pé de serra tradicional de Brasília abre agenda para animar o São João da cidade

Do encontro de músicos, residentes na capital do país e apaixonados pelo Nordeste, em 2014, nasceu a ideia de montar um trio de forró pé de serra. Os três amigos que compartilhavam da admiração pela música e história de Luiz Gonzaga, o precursor do forró no Brasil, criaram então o Trio Mestre Lua, cujo nome já homenageava o Rei do Baião.

O trio nasceu com o intuito de difundir a música e a obra de grandes cantores nordestinos, como Gonzagão, Marinês, a rainha do xaxado, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, dentre outros. Foram anos de apresentações em tradicionais festas juninas de Brasília, mas devido à pandemia, os shows não puderam continuar.

Agora, depois de dois anos sem encontrar seu grande público, o Trio Mestre Lua volta com tudo e promete trazer mais cantoria e balancê do que nunca para comemorar a data de São João, tomando os cuidados necessários e cumprindo todos os protocolos de higiene.

Através do desejo de promover a cultura nordestina e levar suas principais referências musicais àqueles que a amam, o Trio Mestre Lua faz não só a festa no mês de junho, como ainda se faz presente em projetos de forró realizados em Brasília e região, festas de casamento, confraternizações, eventos particulares, restaurantes e bares da capital.

Há cinco anos, o Trio Mestre Lua participa também de festivais de música locais e nacionais, como nos anos de 2017 e 2018, que passou para a fase final do Festival Nacional Forró de Itaúnas e, em 2019, foi classificado mais uma vez com sua nova e atual formação. O trio hoje é formado por Diego Brito, Thaís Feitosa e Luciano Magno, grandes músicos e artistas do forró no cenário brasiliense.

Foto/Reprodução

O forró raiz do Trio Mestre Lua encanta pessoas de todas as idades e faz seus admiradores crescerem a cada apresentação. “O show apresenta todos os gêneros musicais característicos do forró tradicional, indo do xote ao arrasta-pé. No repertório, os clássicos do forró como ‘Asa Branca’, ‘Baião’, ‘Xote das Meninas’, ‘Só Quero um Xodó’ e ‘Sabiá’ fazem do Trio Mestre Lua um grande apoiador e colaborador da Cultura Nordestina na capital federal. E tem sido um sucesso, o público tem elogiado muito”, conclui Luciano Magno, zabumbeiro e idealizador do projeto.

O trio de forró tradicional de Brasília, está com a agenda aberta para as comemorações juninas na cidade. Sob nova gestão e assessorado pela jornalista Amanda Guedes, também produtora e proprietária da AG Assessoria e Eventos – agência especializada em assessoria de imprensa e representação artística – o Trio Mestre Lua tem recebido inúmeros convites para se apresentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Já estamos com muitas datas reservadas. Tenho certeza que essa parceria nos fará alçar voos mais altos no cenário musical do DF e de todo o Brasil”, celebra Magno.