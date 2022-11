Transmissão de jogo da Copa do Mundo no canal de Casimiro bate recorde de live mais assistida do YouTube

Transmissão do jogo do Brasil diante da Suíça na Copa do Catar foi a live mais assistida de todos os tempos pelo YouTube

A transmissão do jogo do Brasil na Copa do Mundo no canal de Casimiro bateu o recorde de live mais assistida do YouTube. Às 13h28, durante o primeiro tempo do segundo jogo da seleção no campeonato, pouco mais de quatro milhões de pessoas acompanhavam a disputa.

O youtuber já havia batido o recorde no jogo de quinta-feira passada (24), quando o número de espectadores bateu 3,5 milhões. Casimiro desbancou a cantora Marília Mendonça que, durante a pandemia, fez uma transmissão ao vivo na plataforma com 3,31 milhões de pessoas assistindo simultaneamente.

O próximo jogo do Brasil será nesta sexta-feira (2), às 16h, contra Camarões, que empatou com a Sérvia por 3×3 na manhã nesta segunda (28).