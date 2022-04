Toni Garrido deve seguir no Cidade Negra só com baixista após briga com empresário

O problema se dá, segundo Garrido, porque ele está registrado como dono da marca Cidade Negra no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o Inpi, mas o baixista também teria direito de uso do nome

O cantor Toni Garrido e o baixista Bino Farias devem ser os únicos a permanecer na banda Cidade Negra após um hiato de apresentações do grupo de reggae que remonta desde antes da pandemia.

Na manhã desta quinta-feira (7), o colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, havia publicado que uma briga entre o vocalista e Lazão, empresário e fundador do grupo, teria provocado o fim da banda. Agora o texto está fora do ar e, em declaração ao portal G1, Garrido afirmou quais seriam os rumos do grupo.

Em paralelo, o perfil da banda no Instagram, que acumulava 250 mil seguidores, saiu do ar. No lugar dele, segue um outro perfil, com menos de mil seguidores, exclusivo do Originais Cidade, o projeto paralelo que reúne o baterista Lazão, o guitarrista Da Ghama e o vocalista Ras Bernardo.

Ele diz que há uma questão judicial em jogo sobre a qual só pode falar a partir da próxima semana.

Em pesquisa no portal do instituto é possível ver os dois registros de marca mais recentes. O em vigor foi pedido em dezembro em 2018 e concedido em novembro de 2019 para Antônio Bento da Silva Filho, o Toni Garrido.

Durante o período de aprovação da marca, porém, em fevereiro de 2019, Paulo Roberto da Rocha Gama, o Da Ghama, tentou registrar a mesma marca. Chegou tarde -o pedido foi indeferido em janeiro de 2020, quando o registro de Garrido já havia entrado em vigor.

O Cidade Negra, fundado em 1986, tinha planos de retomar os rumores em um show marcado para maio de 2020, mas que foi adiado devido à pandemia. A nova data seria para o próximo 30 de abril, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas por enquanto ele foi cancelado.