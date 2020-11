Tom e Jerry: O filme ganha primeiro trailer

PUBLICIDADE

A Warner Bros. Pictures lança o primeiro do trailer de Tom & Jerry: O Filme, longa que traz uma combinação impressionante de animação clássica e live-action. Assista abaixo as primeiras cenas de uma das maiores rivalidades da história dos desenhos animados.

O elenco do filme conta com Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost e Ken Jeong. A estreia está prevista para 4 de março de 2021 nos cinemas brasileiros.

Sobre o filme

Uma das rivalidades mais amadas da história é reacendida quando Jerry se muda para o melhor hotel de Nova York na véspera do “casamento do século”, forçando a desesperada organizadora do evento a contratar Tom para se livrar do rato em Tom & Jerry: O Filme, do diretor Tim Story. A batalha de gato e rato que se segue ameaça destruir a carreira dela, o casamento e até o próprio hotel. Mas logo surge um problema ainda maior: um funcionário diabolicamente ambicioso conspira contra os três.

Uma combinação impressionante de animação clássica e live-action, a nova aventura de Tom e Jerry na telona abre novos caminhos para os personagens icônicos e os força a fazer o impensável… trabalhar juntos para salvar o dia.

Tom & Jerry: O Filme é estrelado por Chloë Grace Moretz (“Vizinhos 2”, “A Família Addams”), Michael Peña (“Cesar Chavez”, “Trapaça”, “Homem-Formiga”), Rob Delaney (“Deadpool 2”, “Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw”), Colin Jost (“Como Ser Solteira”, “Saturday Night Live”) e Ken Jeong (“Podres de Ricos”, “Se Beber, Não Case!”, “Transformers: O Lado Oculto da Lua”).

O filme é dirigido por Tim Story (“Quarteto Fantástico”, “Pense como Eles”, “Uma Turma do Barulho”) e produzido por Chris DeFaria (“Uma Aventura LEGO 2”, “Jogador Nº 1”, “Gravidade”).

O roteiro é escrito por Kevin Costello, baseado nos personagens criados por William Hanna e Joseph Barbera. Os produtores executivos são Tim Story, Adam Goodman, Steven Harding, Sam Register, Jesse Ehrman e Allison Abbate. A equipe de bastidores inclui o diretor de fotografia Alan Stewart, o designer de produção James Hambidge, o editor Peter S. Elliot e a figurinista Alison McCosh. A música é composta por Christopher Lennertz.

Uma apresentação da Warner Bros. Pictures e da Warner Animation Group, um filme de Tim Story, Tom & Jerry: O Filme será distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures.