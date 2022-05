Tierry conta que tem mais de R$ 1 milhão em relógios

O artista comentou com o youtuber Matheus Mazzafera sobre sua coleção e afirma que deve ter mais de 40 relógios

O cantor sertanejo Tierry, 33, revelou em conversa com o influenciador Matheus Mazzafera, 41, que coleciona relógios, e que seus acessórios já somam mais de R$ 1 milhão. “Devo ter mais de 40. Rolex, Tag (Heuer), Mont Blanc…”, contou.

Mazzafera questionou se o cantor já tinha mais de R$ 1 milhão em sua coleção, e Tierry respondeu que sim. “Mais que isso”, completou. Ele ainda disse que gosta de presentear seus amigos e que não costuma se importar com o preço do que quer comprar.

“Sou muito generoso com as pessoas, eu não tenho bobagem. Pode custar o valor que for, eu compro para os meus amigos”, disse o sertanejo. “Me dá um Rolex?”, pediu então Mazzafera, se referindo a marca de relógios. “Vamos conversar”, completou Tierry.

O sertanejo também contou que gosta muito de carros, apesar de não colecionar. “Eu não sou um colecionador, mas tenho um esportivo, um outro também que eu rodo aqui em São Paulo… Eu gosto de conforto”, completou.

Tierry faz parte do elenco do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck (Globo). Além dele, o time masculino conta pelo ex-atleta Douglas Souza, o cantor Vitão, o ator Sérgio Menezes, o cantor Xande de Pilares, o ex-BBB 21 Gil do Vigor.