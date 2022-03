Tiago Abravanel quer conversar ‘como dois adultos’ com Naiara

Após algumas discussões dentro do BBB 22, o ator afirma que quer retomar a amizade com a cantora fora da casa

Tiago Abravanel e Naiara Azevedo entraram no “BBB 22” (TV Globo) como amigos de longa data e saíram como meros conhecidos. Tudo por conta das pequenas brigas e discussões que tiveram dentro da casa. Hoje, quase dois meses depois do início do programa, Tiago tenta recuperar a amizade que tinha com a cantora. À Quem, o neto de Sílvio Santos comentou que gostaria que os dois conversassem como adultos e resolvessem todas as pendências deixadas no programa.

“Ainda não falei com ela, nem sei se ela quer falar comigo. Mas estou aqui, também vou respeitar se ela não quiser. Acredito no que fiz e espero que a gente consiga conversar como dois adultos sem ninguém ficar enchendo o saco. Tenho maturidade para isso e acredito que ela tenha também”, afirma ele.

Naiara foi a terceira eliminada do programa, com 57,77% dos votos, enquanto Tiago apertou o botão de desistência no último domingo. Sobre sua saída, Tiago explicou os motivos que o fizeram desistir.

“Cheguei em casa e assisti ao programa. Foi muito difícil ver. Me veio um monte de coisa esquisita porque, lá dentro, apertar o botão é praticamente um ato de suicídio. Mas entendendo como eu estava e como estou agora, era o que eu podia fazer por mim. Se eu continuasse, com certeza ia me perder. E eu sei os meus limites, dentro do meu coração e da minha cabeça.

Estou muito tranquilo porque sei que construí uma história do bem, de amor, de tranquilidade. O jogo não é para mim. Achava que eu, como fã de Big Brother, pudesse jogar aquilo. Mas como jogador eu sou um ótimo espectador”, brinca.

Já fora do confinamento, Tiago tem participado de algumas festas e comemorações de Carnaval.

“Estou meio doido. Ao mesmo tempo que tenho a sensação de que dormi alguns minutos, tive um sonho e voltei, estou recebendo e tanto amor e carinho, que eu já recebia antes, numa potência muito grande. Estou muito feliz com o que vivi e tranquilo com a minha decisão de apertar o botão. Quero continuar vivendo do jeito que sempre vivi, com amor, alegria, e leveza”, comenta.