Boninho manda beijo para Tiago Abravanel após Globo limá-lo de abertura de BBB 22

Desde a desistência do ator e cantor, no último domingo (27), muitos fãs do programa especulavam qual era a reação do “big boss”

Boninho tratou dissipar os rumores de que estaria bravo com Tiago Abravanel por ter desistido do BBB 22 (Globo). Nesta quarta-feira (2), o diretor de núcleo da Globo usou as redes sociais para mandar um beijo para o neto de Silvio Santos. “Abrava, um beijo para você”, disse em vídeo publicado no Instagram.

O recado ocorre um dia depois de o ator e cantor ser limado pela Globo da abertura do programa. Maria, que foi expulsa no dia 15 de fevereiro, continua sendo mostrada na vinheta.

Desde a desistência do ator e cantor, no último domingo (27), muitos fãs do programa especulavam qual era a reação do “big boss”. Isso porque ele era considerado um dos nomes mais fortes do elenco atual, embora tenha demonstrado pouca disposição para o jogo.

Porém, ao contrário do que muitos internautas supunham, o diretor não pareceu guardar mágoas. Sorridente, ele disse que está aproveitando a folga de Carnaval e trabalhando de forma remota.

“Isso que é Carnaval”, comentou. “Eu vim aqui dar uma descansada, Dourado [Marcelo Dourado, diretor-geral do BBB] cuidando de tudo e eu aqui no remoto… E aí tem essa loucura toda. Hoje é semana zerada, a gente vai sentar amanhã para discutir o que a gente vai provocar a galera.”

Tiago Abravanel apertou o botão de desistência, uma das novidades desta edição do programa, enquanto os demais participantes dormiam. Ele saiu sem se despedir dos colegas de confinamento.