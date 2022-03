Paulo Vieira brinca com exclusão de Tiago Abravanel da vinheta do BBB

Ao desistir do programa, o ex-bbb foi retirado da vinheta principal que vai ao ar na noite de eliminação, nas terças-feiras

Após Tiago Abravanel ser retirado da tradicional vinheta do Big Brother Brasil 22, na noite de segunda (1º), o humorista Paulo Vieira, que comanda o quadro Big Terapia nas noites de quarta-feira, não perdeu a oportunidade de brincar com a situação na edição desta quarta (2).

Ao tirar sarro da polêmica, Vieira trocou o momento que seria do neto Silvio Santos na chamada cantada por Paulo Ricardo, por uma imitação da propaganda dos produtos Jequiti no SBT. Seguindo a mesma estética e logotipo da marca, o template foi colocado de forma abrupta, assim como é feito originalmente na emissora concorrente.

“O pessoal aqui fora falou que ele foi cortado da vinheta, não foi. Olha direito”, disse Paulo Vieira.

Foto/Reprodução

Tiago Abravanel desistiu do BBB 22 no último domingo (27), antes da formação do 6º Paredão –este que acabou resultando na eliminação de Larissa, que deixou a casa após receber 88,59% dos votos. Em conversa com o F5, o cantor e ator afirmou que precisou sair do programa para não surtar.

“Não me arrependo de jeito nenhum de ter entrado e também não me arrependo de ter apertado o botão, porque para apertar o botão você tem que ter muita coragem”, disse Abravanel durante um evento de Carnaval em São Paulo nesta semana.

Com um humor bastante ácido e irônico, Paulo Vieira vem divertindo os telespectadores do BBB 22. O público repercutiu a piada com Tiago Abravanel e comentou nas redes sociais. “Petição para o quadro do Paulo Vieira ser 3x por semana viu”, escreveu uma internauta no Twitter em resposta ao perfil oficial do Big Brother Brasil.

“Genial”, escreveu outro seguidor da conta. “O Paulo Vieira vai estrear um novo quadro ‘no limite’ da desempregabilidade”, brincou outra telespectadora.