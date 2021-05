“This is Us” retorna com últimos episódios da 5ª temporada

Após hiato de um mês, “THIS IS US” retorna esta semana e traz consigo os últimos episódios da quinta temporada da série

Após hiato de um mês, “THIS IS US” retorna esta semana e traz consigo os últimos episódios da quinta temporada da série! Na quarta, dia 12 de maio às 21h30, o STAR Hits exibe o inédito episódio 14, que ganhou o título de “The Music and the Mirror”.

Escrito por Dan Fogelman, no novo capítulo Beth (Susan Kelechi Watson) avalia os direcionamentos de sua carreira. No passado ela tentou ser bailarina, e já teve um estúdio de dança, apesar de ter seguido na advocacia.

Kate (Chrissy Metz) e Toby (Chris Sullivan) enfrentam problemas inesperados em seu relacionamento. Toby passa por dificuldades profissionais e isso abala o casal. Ao mesmo tempo, Kate busca apoio na sua família e se surpreende. Enquanto isso, um encontro com alguém de seu passado faz Kevin (Justin Hartley) hesitar sobre seu futuro.

Com idas e vindas através do tempo, principalmente até o dia do nascimento dos trigêmeos, a quinta temporada de “THIS IS US” começa com os Pearson reunidos na cabana da família para celebrar o aniversário de 40 anos do “Big Three”. Com sua narrativa inovadora e emocional, a nova temporada surpreende ao incorporar em seu enredo acontecimentos reais da atualidade como a Covid-19 e a situação social nos Estados Unidos após a morte de George Floyd.

Atualmente a série tem sido exibida com intervalos por conta dos atrasos nas gravações, mediante a crise sanitária do novo coronavírus. No Brasil, a quinta temporada de “THIS IS US” é exibida com exclusividade pelo STAR Hits, com novos episódios toda quarta, às 21h30, no dia seguinte aos EUA. Quando não há capítulo inédito, o canal passa reprises da produção no horário de veiculação.