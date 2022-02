The Masked Singer: fantasiado de Boto, Beto Barbosa é o quarto eliminado do programa

O cantor perdeu a disputa da semana; Ele surpreendeu os jurados ao revelar sua identidade, menos Edu Sterblitch que desvendou antes

Beto Barbosa, de 66 anos, foi o quarto eliminado da segunda temporada do ‘The Masked Singer Brasil’, vestido de Boto. Antes dele, Letícia Colin, Dudu Nobre e Gretchen já haviam sido desmascarados nesta edição.

Ao ter a identidade revelada, ele aproveitou para se pronunciar em defesa da flora e da fauna brasileira.

“O boto está em extinção, estão destruindo a nossa Amazônia. O boto é um animal que precisa ser preservado, então vim trazer esse simbolismo e representar essa causa em defesa dos animais e da floresta brasileira”, afirmou o cantor.

No último domingo (13), as disputas individuais foram entre Camaleão x Caranguejo, Robô x Dragão e Pavão x Boto. O cantor Péricles foi convidado e auxiliou os jurados Eduardo Sterblitch, Rodrigo Lombardi, Tatá Werneck e Taís Araújo a tomarem as decisões.

A plateia escolheu os favoritos a cada disputa e, depois, os jurados escolheram dois para salvar e um para desmascarar.

A eliminação ficou entre Caranguejo, Robô e Boto, escolhido para ser o eliminado. Beto havia apresentado a canção “Menino do Rio”, de Caetano Veloso. Edu Sterblitch descobriu a identidade do cantor antes da eliminação e ficou em êxtase.

Os jurados decidiram ainda que o Pavão estará imune na próxima semana e não corre o risco de deixar a competição.