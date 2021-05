The Kid Laroi e Miley Cyrus se unem em nova versão do sucesso global “Without You”

Depois de estrear na TV, no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, e no The Ellen DeGeneres Show apresentando seu single de platina certificado pela RIAA e grande sucesso “Without You”, The Kid LAROI escolheu Miley Cyrus para uma nova versão da canção

Depois de estrear na TV, no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, e no The Ellen DeGeneres Show apresentando seu single de platina certificado pela RIAA e grande sucesso “Without You”, The Kid LAROI escolheu Miley Cyrus para uma nova versão da canção. Com F*CK LOVE (SAVAGE) estreando em 3º lugar nas paradas da Billboard, chegando ao primeiro lugar da parada Australian ARIA Album, enquanto “Without You” mantém sua posição no Top 10 na rádio Pop e no Top 5 na Alternative à frente do novo dueto, a música se junta organicamente após uma sessão de estúdio improvisada com os dois amigos e músicos.

Sobre The Kid LAROI:

Com apenas 17 anos, The Kid LAROI se destacou com sua primeira mixtape, F*CK LOVE. Gerenciado pela Grade A, lar de Juice WRLD e outros artistas notáveis – The Kid LAROI continua a mostrar uma promessa e habilidade vocal incríveis enquanto leva os artistas a assistir a conversa com sua repaginação de F*CK LOVE (SAVAGE) aclamada pela crítica. Depois de receber muitas indicações e manifestações notáveis de seus colegas, LAROI está no caminho certo para se tornar um nome conhecido.

Sobre Miley Cyrus

Miley Cyrus continua a ter um reduto na cultura pop em 2021. Ela recentemente celebrou o 15º aniversário de seu inovador programa de televisão Hannah Montana, fez parceria com a Cash App para doar US$1 milhão em ações aos fãs, tornando-se a primeira pessoa na história a distribuir um volume tão grande de ações em massa de uma forma quase instantânea. Cyrus também se apresentou no Tribute to Frontline Heroes durante 2021 o NCAA Men’s Final Four no sábado, 3 de abril, em Indianápolis; anteriormente, Miley se apresentou no primeiro grande show de música ao vivo, desde o início da pandemia há quase um ano, de acordo com os protocolos da COVID-19 nos Estados Unidos, para uma audiência composta por profissionais de saúde totalmente vacinados. Seu último álbum, Plastic Hearts, estreou em primeiro lugar na parada Top Rock Albums da Billboard. Plastic Hearts é seu primeiro número um nesta parada e o 6º álbum em primeiro lugar. O álbum também estreou em segundo lugar na Billboard 200, dando a Miley o maior número de estreias de álbuns nas paradas top 10 de artistas femininas neste século.