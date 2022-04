‘The Kardashians’ estreia nesta quinta com exclusividade no Star+

Na produção, entre outros acontecimentos, será possível acompanhar o noivado de Kourtney Kardashian e Travis Barker, Kylie Jenner grávida de seu segundo filho com Travis Scott e a relação entre Kim Kardashian e Kanye West após o divórcio

The Kardashians, a nova série das plataformas de streaming Hulu e Star+, estreia nesta quinta-feira, 14. Com novos episódios toda quinta, a produção volta a mostrar os bastidores da vida do clã Kardashian-Jenner.

Após 14 anos e 20 temporadas no canal E!, o clã assinou contrato com a Disney e começou um novo capítulo do reality show familiar A empresária Kris Jenner e as filhas Kim, Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie voltam a mostrar suas vidas diante das câmeras em episódios lançados às quintas-feiras.

Na produção, entre outros acontecimentos, será possível acompanhar o noivado de Kourtney Kardashian e Travis Barker, Kylie Jenner grávida de seu segundo filho com Travis Scott e a relação entre Kim Kardashian e Kanye West após o divórcio.

Já no primeiro episódio, Kim faz uma revelação: “Kanye quer largar tudo e dedicar a sua vida a ser meu estilista”. O trecho da série foi divulgado nos últimos dias e causou grande repercussão nas redes sociais.

Além das socialites e seus respectivos namorados e maridos, Scott Disick, ex-namorado e pai dos filhos de Kourtney, também aparece no programa.

Ao todo, são 10 episódios, que tem Ben Wiston e Emma Conway como responsáveis pela produção executiva, enquanto Elizabeth Jones e Danielle King atuam como showrunners.

Confira o trailer!!!

Estadão Conteúdo