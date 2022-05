Thales Bretas relembra Paulo Gustavo um ano após a morte

No café da manhã com Ana Maria Braga, eles relembraram diversos momentos do ator e humorista antes de sua morte

Viúvo do humorista Paulo Gustavo (1978 – 2021), o dermatologista Thales Bretas, 34, foi tomar café da manhã com Ana Maria Braga, 73, no programa Mais Você (Globo). A morte do ator completa um ano nesta quarta-feira (4).

Paulo Gustavo faleceu após uma batalha contra a Covid-19. O médico diz que eles não sabiam como contraíram o vírus, mas que descobriram ao fazer um teste para encontrar um casal de amigos. “Tiveram vários momentos que nós achamos que estava melhorando”, relembrou Bretas sobre a internação.

“Foram os dias mais terríveis da minha vida. Ele tinha muito medo e muita lucidez ao mesmo tempo. Ele chegou a me perguntar: ‘Eu vou morrer? Ou você acha que eu posso sair?”, disse. O médico ainda diz que, apesar de tentar explicar para seus filhos –Romeu e Gael– a morte do ator, eles ainda não entendem.

Ao longo do programa, Ana Maria e Bretas relembraram momentos especiais do ator e da vida do casal, como a Lua de Mel, viagens que os dois fizeram juntos e até mesmo o momento em que o médico jogou as cinzas do ator em Nova York. “[Com ele] era sempre uma festa”, disse ele.

“Tenho encontrado forças da energia que todos me mandam, do trabalho e das crianças. Sou só grato por tudo o que a gente viveu. Ele vai ser para sempre essa memória muito especial na minha vida e acho que para todo mundo que teve a oportunidade de conhecer”, completou o médico.