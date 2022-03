Terry Crews compartilha vídeo com sósias de Latrell e ‘as branquelas’ dançando pagode

O vídeo foi postado pelo cantor Marcelo Martins, que encontrou o trio de sósias durante um show em Copacabana, na Zona Sul do Rio

Até o Latrell e “as branquelas” Tiffany e Brittany curtu um pagode em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A cena inusitada viralizou na web e chegou a ser compartilhada pelo próprio ator Terry Crews, que interpreta o personagem Latrell no filme “As Branquelas”, de 2004.

Danyel Araujo Costa, de 30 anos, é o “Latrell Carioca”, e Tiffany e Brittany são, respectivamente, Lucas Rafael da Silva e Thiago Reis.

O vídeo compartilhado nos stories de Crews foi postado pelo cantor Marcelo Martins. Ele conta que toca aos fins de semana em quiosques na orla de Copacabana e no dia último dia 6 de março conseguiu registrar a ilustre presença dos personagens.

“Eles também foram no quiosque no fim de semana anterior, mas eu não consegui tirar foto. Aí no domingo, dia 6, eles foram já com o Latrell Carioca, e aí foi um estouro. Eles vieram dançando e aí eu falei, vou ter que fazer um vídeo. Gravei cantando o refrão junto com eles e deu toda essa repercussão”, conta Marcelo.

“Eu até marquei o ator pra ele ver a publicação, mas essas coisas são muito difíceis de acontecer, eu nunca imaginei que ele fosse compartilhar”, diz o cantor.

Ele revelou que em menos de uma semana, ganhou mais de 800 seguidores.

Danyel Araújo, que começou a trabalhar como sósia há apenas um mês, conta como o trio está recebendo a reação dos internautas.

“É uma alegria muito grande pra gente toda essa repercussão, não esperávamos isso mesmo. Está sendo um momento muito alegre, de as pessoas estarem tendo um carinho pelo nosso trabalho e reconhecendo nosso trabalho como artista”, afirma o sósia, que também trabalha como auxiliar de serviços gerais.

Sósias

Lucas Rafael conta que trabalha junto com Thiago Reis desde 2018. No início, Rafael era Pantera Negra e Thiago, o Homem-Aranha. A partir de 2019, começaram a imitar as branquelas e fizeram sucesso nos trens da Supervia.

Lucas Rafael, que já está no ramo a 11 anos, diz que já fez imitações de personalidades como Michael Jackson, James Brown, Alexandre Pires, Pantera Negra e Joelma da banda Calypso.

Thiago conta que também tem uma longa trajetória na profissão. Ele se fantasiava de Homem-Aranha desde 2014.

“Comecei nos trens da Supervia, dando palestras sobre depressão, pelo fato de muitas pessoas procurarem o trem para suicídio. Então eu ia com o intuito de ajudar e ganhar uma renda extra”, diz ele.

“Latrell Carioca” foi introduzido no grupo há apenas um mês: “Um amigo meu disse pra eles que eu era parecido com o Latrell, aí fizemos uma chamada de vídeo pra gente se conhecer e eles fizeram a proposta de trabalharmos juntos”, comentou Danyel.