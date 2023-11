‘Tenho uma história que me sustenta, não sou qualquer uma’, diz Regina Duarte sobre polêmicas

“Acredito na pluralidade, defendo a liberdade de expressão”, disse em entrevista ao programa Fofocalizando (SBT)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A atriz Regina Duarte, 76, se viu envolvida em muitas polêmicas no ano de 2023, sobretudo por causa de postagens de cunho preconceituoso e por vezes rotuladas pela própria rede social como falsas.

“Acredito na pluralidade, defendo a liberdade de expressão”, disse em entrevista ao programa Fofocalizando (SBT) “Tenho uma história que me sustenta, não sou qualquer uma que surgiu agora.”

Em 2020, ela encerrou um contrato de 50 anos com a TV Globo para assumir a Secretaria Especial de Cultura no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ficou por menos de três meses, após um intenso processo de fritura e sob a promessa de que chefiaria a Cinemateca Brasileira, o que não ocorreu.

Sobre voltar à televisão, Regina diz que tem vontade, “mas acho complicado encontrar alguma proposta que me traga algo novo”. Ela completa: “Quando eu voltar, espero não decepcionar depois de tantas coisas incríveis que fiz na vida.”

Em outubro, a atriz inaugurou uma exposição sobre arte botânica em São Paulo. Para isso, costuma pegar papelão pelas ruas e elaborar obras a partir de folhas, flores e cascas de troncos que encontra. A atriz diz que não liga para o que pensam sobre essa nova fase. “Dou risada de toda essa ridicularização. Por que comprar papelão se eu posso encontrar nas ruas todos os dias?”, disse.