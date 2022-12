‘Tem que ter coragem’, diz Margareth Menezes em primeiro show como futura ministra

A apresentação da cantora aconteceu durante a festa de lançamento do bloco Os Mascarados 2023, na Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, em Salvador

Margareth Menezes fez seu primeiro show, em Salvador, três dias após aceitar o convite do presidente eleito Lula para ser a ministra da Cultura em sua gestão. Em casa, ela foi recebida com festa pelo seu público, que gritava “Ministra! Ministra!”. Margareth não chegou a fazer nada que se assemelhasse a um discurso, mas um breve comentário: “Vamos precisar fazer uma corrente para conseguir realizar um bom trabalho no nosso ministério. Tem que ter coragem.”

A primeira denúncia veio antes mesmo de assumir a pasta. De acordo com reportagem publicada na revista Veja nesta sexta-feira (16), Margareth é acusada de dever mais de R$ 1 milhão a cofres públicos. Sua assessoria nega valores, mas admite que a empresa da artista tem dívida com a Receita Federal.

A apresentação da cantora aconteceu durante a festa de lançamento do bloco Os Mascarados 2023, na Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, em Salvador. Margareth é uma das fundadoras do grupo, criado no final dos anos 1990 e conhecido pelo protagonismo do público LGBTQIA+. A cantora, ainda que ocupando o cargo de ministra, seguirá comandando o bloco em 2023, não só no Circuito Barra-Ondina, mas também no calendário que antecipa a festa.