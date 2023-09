Varjão recebe o espetáculo Josephine Baker

Tainá Ramos é a artista que estrela o espetáculo. Serão seis sessões gratuitas, sendo a primeira nesta sexta-feira (15)

A Casa de Cultura do Varjão recebe, de 15 a 23 de setembro, o espetáculo Josephine Baker. A obra revisita a vida da artista negra, periférica e bissexual como forma de abordar temáticas atuais como protagonismo feminino, violência contra mulher, sexualidade, afetividade, dentre outros.

Tainá Ramos é a artista que estrela o espetáculo. Serão seis sessões gratuitas, sendo a primeira nesta sexta-feira (15), a partir das 20h. Todas as apresentações contarão com intérprete de libras. Ao fim de cada evento, haverá um debate entre artistas e público.

Sobre Josephine Baker

Josephine Baker foi uma mulher negra e periférica, bissexual e artista estadunidense. Aos 19 anos, viajou para Paris, na França, onde alcançou o estrelato com sua excentricidade e exuberância. Sua trajetória de resistência a levou a ser uma das mulheres mais célebres do mundo à época, graças a sua vitalidade e carisma.

Para além da vida artística, Baker se tornou agente secreta da inteligência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, mandando mensagens escritas com tinta invisível em partituras e sendo fotografada junto a soldados nazistas como forma de rastreá-los. Como ativista dos direitos humanos, foi a única mulher negra a ser homenageada no Panteão de Paris, monumento de honra, recebendo a medalha do país que ela escolheu como casa.

O espetáculo pretende atualizar a história de Josephine Baker mesclando com as histórias da intérprete Tainá Ramos na contemporaneidade.

Serviço

Josephine Baker

Casa de Cultura do Varjão – quadra 2, conjunto B, lotes 1 e 2

Sessões dais 15, 16 (dupla), 17 e 23 (dupla)

Mais informações: (61) 98487-1551