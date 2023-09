Teatro Unip recebe a comédia dramática “Nunca desista de seus sonhos”

Há quase um ano em turnê pelo Brasil, a peça vem emocionando plateias por onde passa

“A vida vale a pena, mesmo quando o mundo parece ruir sob nossos pés. Para isso, devemos usar nossos sonhos para temperar a existência e nossas dores para nos construir não para nos destruir”. Esse pensamento do médico psiquiatra Augusto Cury, um dos escritores contemporâneos mais lidos, dá apenas um aperitivo do que o público pode esperar da comédia dramática “Nunca desista de seus sonhos”.

A peça propõe uma viagem rumo ao autoconhecimento. Convida à reflexão sobre a vida e a necessidade de orientação, diante de questões autossabotadoras, além da interpretação de sonhos. No palco, Maximiliana Reis e Nizo Neto, os protagonistas, vivenciam emoções, indo do riso à angústia, compartilham mensagens de resiliência, motivacionais e de esperança em busca da felicidade, mesmo quando tudo parece estar errado.

Há quase um ano em turnê pelo Brasil, a peça vem emocionando plateias por onde passa. “Tem comédia, tem emoção e motiva o espectador a não desistir dos seus sonhos, das suas ambições e dos seus sentimentos”, conta o diretor Rogério Fabiano. Com mais de 40 anos de carreira no teatro e na telinha, Rogério atuou nas novelas “Os Mutantes” (2009) e “Prova de amor” (2006), ambas da Record; e no teatro protagoniza a peça “Allan Kardec”, há mais de dez anos em turnê pelo Brasil, e é o diretor das peças “Louca para amar” e “Rainha Ester”.

“Devemos gritar em silêncio que os melhores dias estão por vir, enfrentar os períodos mais tristes da vida não como pontos finais, mas como vírgulas para continuar a escrever nossa trajetória”, aponta Cury, que adaptou o texto para o teatro ao lado de Ingrid Zavarezzi.

A trama narra a trajetória de Carol, uma psicóloga de 60 anos interpretada pela atriz Maximiliana Reis, que vive em pé de guerra com sua filha, uma típica representante da Geração Z, de 16, mimada e viciada em redes sociais. Usando a metodologia do Dr. Cury, Carol tem sucesso no tratamento de seus pacientes, porém, ela não consegue aplicá-la para resolver questões pessoais. A história mistura, ainda, ficção com fatos. Passagens da vida do próprio Cury, de Abraham Lincoln, Martin Luther King e Jesus Cristo ilustram a produção.

Além da Carol, outros personagens compõem a trama: Breno, vivido por Nizo Neto, é um empreendedor falido que luta contra o estigma de ser um derrotado; aos 80 anos, uma senhora que desistiu de viver; uma secretária, nos seus 35, sonha ser mãe, mas, por viver um casamento inter-racial, tem medo de criar uma criança negra numa sociedade preconceituosa; um estudante de Medicina, de 32, que pensa em largar tudo por não concordar com a doutrina da faculdade; e um adolescente, de 12, que odeia estudar e começa a questionar a vida e o futuro.

Nunca Desista de seus Sonhos fala sobre a importância de sonhar com disciplina, “tomar as rédeas da vida, entender que nosso universo pessoal não é uma ilha e que isso vale para todas as gerações. Grandes figuras da história vivenciaram as mesmas dúvidas e problemas que nós, hoje, vivenciamos”, detalha a autora e roteirista Ingrid. Em 25 anos de carreira, Ingrid coleciona trabalhos na TV, no teatro e na web. Destaque para as autorias do seriado “Beijo me liga” da Multishow, vencedor do prêmio Converge Mobile Marketing; de “Malhação Conectados” (Globo); e para o canal de humor teenager, “Planeta das gêmeas”, com milhões de visualizações. Ela ainda recebeu o prêmio Profissão Entretenimento IATEC/SENAC/TV Globo na categoria Roteiro.

Em turnê pelo Brasil afora com o espetáculo, Nizo Neto tem recebido um retorno positivo das pessoas, tanto pelas redes quanto pessoalmente. A plateia se vê em seu personagem Breno. Aliás, o próprio se identifica. “É aquele cara que passa por muitas coisas que muitas pessoas passam, né! Que é o problema de autoestima e os altos e baixos da vida. Um homem que se preparou, estudou e que, agora, está fazendo o que não gosta, tendo que morar onde não quer, porque a vida o colocou nessa situação. De certa forma, eu me identifico com ele, porque a vida de artista é cheia de altos e baixos. É a dificuldade de você superar as dificuldades, encarar o que está passando e pedir ajuda, nesse caso, terapia. Eu faço terapia há muitos anos e ajuda demais, demais”, revela.

Em cena, Nizo também personifica Augusto Cury. “Interpretar o Cury é um privilégio e um desafio. Por ele ser um homem incrível e por eu, muito acostumado a fazer comédia, interpretar ele um personagem sério. O Breno, por exemplo, tem uma pegada mais cômica e tal, mas esse é um personagem sério, que mostra um lado diferente meu como ator”, vibra Nizo.