Relações líquidas: espetáculo ‘Afinidades’ estreia em abril no Espaço Renato Russo

Grupo Caras – Teatro Multifácico leva espetáculo ao local com temática que discute sobre as relações

“Afinidades” é um espetáculo com uma narrativa não-linear, que brinca com o fluxo do tempo. O texto dialoga com a obra do sociólogo e escritor polonês Zygmunt Bauman (1925-2017), que aponta que as relações entre os indivíduos nas sociedades tendem a ser menos frequentes e menos duradouras, em seu conceito de “relações líquidas”.

O grupo Caras – Teatro Multifácico apresenta montagem do espetáculo ‘Afinidades’ a partir da obra do dramaturgo Elmo Férrer. A produção dirigida por Jefferson Leão estará em cartaz nos dias 8, 9, 14, 15 e 16 de abril, sempre às 19h, no Teatro Galpão Hugo Rodas, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). No dia 15 do mês haverá duas sessões às 16h30 e às 19h. Já nos dias 8 e 16 de abril as sessões serão acompanhadas por tradução em libras.

Compõem o elenco Analu Rangel, Arthur Matos, Camilla Souza, Elder de Paula, Flávia Campos, Gustavo Jorge, Jefferson Leão, Letícia Lins e Rodrigo Mariani. O espetáculo Afinidades conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

“A narrativa convida a plateia para refletir sobre situações que envolvem os relacionamentos amorosos. Retrata casais comuns, ressaltando seus conflitos cotidianos, típicos da modernidade e das novas dinâmicas de relacionamento”, ressalta o diretor e ator Jefferson Leão.

Em seis esquetes, dentro de um cenário composto por 12 cubos que se transformam e tomam significados diferentes a cada cena que o público “poderá criar um cenário imaginário, de forma subjetiva, além de promover, de forma leve e cômica, reflexões sobre os relacionamentos, em geral”, acrescenta a atriz e assistente de direção, Letícia Lins.

Grupo Caras

Fundado em 2010 na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, o Grupo Caras – Teatro Multifácico desenvolve propostas artísticas no Distrito Federal, entorno e, também, em outros estados brasileiros. Atua por meio de performances, intervenções urbanas, oficinas, teatro musical, circo, peças teatrais de narrativas cômicas e dramáticas, além de contar com trabalhos sociais voltados para a difusão da arte e formação de plateia.

Afinidades é uma peça que foi escrita pelo dramaturgo Elmo Férrer para a comemoração dos cinco anos do Grupo Caras – Teatro Multifácico, completados em 2015. Desde sua estreia, foram realizadas apresentações no Distrito Federal, Minas Gerais e Ceará, recebendo indicações a premiação em festivais.

Serviço

Grupo Caras – Teatro Multifácico entra em cartaz com espetáculo de sucesso “Afinidades”

Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Datas: 08, 09, 14, 15 e 16 de abril (uma apresentação por dia)

Duração: 80 minutos

Gênero: Drama Cômico

Ingressos no Sympla

Gratuito

Não recomendado para menores de 12 anos