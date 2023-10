“Quinta Clownfonia” se destaca por levar vivência artístico-cultural à periferia

Projeto passa por creches de Planaltina e Sobradinho entre os dias 9 e 11 de outubro

Dois palhaços e duas palhaças, um músico e uma musicista eruditos. Este é o elenco do projeto “Quinta Clownfonia”, da companhia de teatro e circo Sagrado Riso. O grupo estará, entre os dias 9 e 11 de outubro, em creches de Planaltina-DF e Sobradinho, levando vivência artístico-cultural à periferia.

O espetáculo “Quinta Clownfonia” usa a música e elementos do circo para provocar reflexões, compartilhar pontos de vista e estimular habilidades motoras de maneira aliada ao prazer e ao entretenimento, visando gerar nas crianças registros significativos em prol de um desenvolvimento consciente e cidadão.

O projeto tem a assinatura da Cia. Sagrado Riso, um coletivo circense que agrega em sua trupe a diversidade e a inclusão social como elementos fundamentais para o diálogo entre artes e infância. A dramaturgia do espetáculo Quinta Clownfonia foi construída com consultoria em acessibilidade para surdos, além de contar com dois intérpretes em Libras em todas as apresentações.

Para Camila Modicoviski, coordenadora geral, diretora de palco e uma das idealizadoras do projeto, “é muito importante levar uma vivência artístico-cultural como essa para a primeira infância”. “É um complemento às ações pedagógicas promovidas pelos professores em sala de aula”, avalia.

Serviço

Quinta Clowfonia, da cia. Sagrado Riso

De 9 a 11 de outubro, em creches de Planaltina-DF e Sobradinho

Locais e datas das apresentações:

09/10: Creche Canário da Terra – Planaltina, às 15h;

10/10: Creche Educandário – Sobradinho I, às 9h e às 14h30

11/10: Creche João-de-Barro – Sobradinho I, às 9h30

11/10: Creche Araçá-Mirim – Sobradinho II, às 15h

Mais informações: @sagradoriso