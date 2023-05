Projeto Teatro Vertical apresenta: ‘Zezinho e o Livro Mágico’

Obra do Grupo Caras – Teatro Multifácico traz temas como importância da leitura, afeto familiar e trabalho na infância

Zezinho é uma criança que mora em Ciprocó, uma cidade que sofre com um longo período de seca. Ele é um menino que divide sua infância com a responsabilidade de trabalhar para ajudar sua mãe no plantio e na colheita de alimentos. Zezinho nunca estudou e não sabe ler, mas sua vida muda quando uma vendedora de livros aparece mostrando para ele um mundo mágico onde “Tudo é Possível”. Com dramaturgia de Elmo Férrer e direção de Arthur Matos, o espetáculo do Grupo Caras – Teatro Multifácico, Zezinho e o Livro Mágico, aborda de forma poética a fase da infância. Uma peça para crianças e adultos.

Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o projeto nomeado Teatro Vertical irá apresentar ‘Zezinho e O Livro Mágico’ nos dias 3 e 4 de junho, na praça das Araras (QD 107 – Águas Claras – Quadra Poliesportiva) e 10 e 11 de junho, na Praça Irerê (Quadra Poliesportiva 202 – Águas Claras).

A temporada se encerra nos dias 17 e 18 do mês na Praça Condor (Rua Alecrim – 8 – Ao lado da estação de metrô Arniqueiras – Águas Claras). Sempre a partir das 17h. Apresentações com participação de intérpretes em libras 28 de maio, 04 de junho, 11 de junho e 18 de junho. É gratuito e livre para todos os públicos.

Tendo o sertão como pano de fundo criador e uma temática que aborda a importância da leitura e da educação, o espetáculo infantil Zezinho e o Livro Mágico visa enfatizar a relevância da escola e dos livros, o valor do afeto familiar, além de abordar temas como o trabalho infantil e a dificuldade de famílias que vivem em locais com longos períodos de seca.

“E abordamos estas temáticas neste espetáculo que tem elementos do circo com palhaçaria e malabarismo, além de elementos da cultura popular nordestina na sonoplastia original, cenário e figurino, fazendo com que a proposta, além de abranger predominantemente o teatro, contemple itens de outras áreas culturais. E queremos chegar ao público de forma acessível, gratuita, em locais como praças e contribuir para formação de plateia com essa bela história”, destaca o ator do Grupo Caras e Produtor Executivo do Grupo Caras, Jefferson Leão, que estará em cena junto com Analu Rangel, Arthur Matos, Camilla Souza, Elder de Paula, Flávia Campos, Gustavo Jorge, Letícia Lins e Rodrigo Mariani.

Serviço:

Projeto Teatro Vertical apresenta: ‘Zezinho e o Livro Mágico’

Consulte programação e mais informações no perfil @grupocaras

Gratuito e livre para todos os públicos