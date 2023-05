Projeto leva teatro de bonecos para idosos no DF

Patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura, espetáculo que estimula o uso das plantas como processo curativo está em cartaz com apresentações gratuitas

A terça-feira (2) começou com alegria para os moradores de Santa Maria que, logo no início da manhã, compareceram à UBS 2 para assistir ao espetáculo O Despertar de Maricotinha. Voltada ao público idoso, a peça, cujo elenco é todo formado por bonecos, divulga o uso de plantas para estimular o contato com a terra, proporcionando momentos de relaxamento e distração que favorecem a cura física e emocional. Às 14h, a atração será exibida no Lar Francisco de Assis, no Park Way.

Com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), o espetáculo, que vem sendo apresentado desde 27/4, está em cartaz itinerante e segue com sessões durante toda esta semana. Além da locação de ônibus, em todas as sessões há um intérprete de Libras e até audiodescrição, realizada em parceria com a equipe da Biblioteca Braille Dorina Nowill, de Taguatinga.

O Despertar de Maricotinha narra a história de uma avó que ensina tudo sobre as plantas para sua netinha, mostrando tratamentos medicinais elaborados com ervas. Resistente no começo da narrativa, a netinha vai aos poucos despertando para os conhecimentos divulgados pela avó. A peça já foi apresentada em três locais do Gama: o Centro de Convivência, a Paróquia São Sebastião e o Parque do Setor Leste.

Ao som de uma viola, as cenas transcorrem com diálogos que, inspirados no cordel, são todos feitos em rimas. O cenário é colorido, ornamentado com plantas naturais e bonecos feitos de cabaça. Ao final do espetáculo, são distribuídas para a plateia 50 mudas de plantas, como manjericão, alecrim, camomila, erva cidreira, camomila, entre outras ervas. “Fazemos isso para que transcenda o espetáculo, com o objetivo de multiplicar os ensinamentos da história”, ressalta a criadora do espetáculo, Lúcia Corrêa.

Lúcia tem 54 anos e atua no teatro desde os dez. Ex-professora da Secretaria de Educação (SEE), ela atualmente trabalha levando o projeto do espetáculo a diversas regiões do DF.

A ideia nasceu em 2007, quando ela participou do encontro Raízes, que acontece todos os anos na Chapada dos Veadeiros (GO) reunindo raizeiros, parteiras, benzedeiras, pajés e aprendizes dos saberes tradicionais de cura. A partir da reunião com esse público, a professora ficou inspirada a divulgar, por meio do teatro de bonecos, a importância das plantas na manutenção da saúde.

Ao lado da musicista Chrys Pereira, Lúcia criou a companhia de teatro de bonecos Voar, elaborando o espetáculo para disseminar os ensinamentos que teve na infância com sua mãe. “As práticas naturais têm o poder de reavivar as memórias, resgatar a vontade de viver e incentivar formas mais naturais de tratamento”, afirma Lúcia.

Informações da Agência de Brasília