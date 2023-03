‘Pedaços de Maria’ dialoga sobre sentimentos humanos por meio da arte

Espetáculos reúne elementos do teatro, circo e música para falar de sentimentos como medo, frustração, coragem e liberdade

Teatro, circo e música. Estes são os elementos que juntos compõem Pedaços de Maria, novo espetáculo que nasce da iniciativa de “As Desempregadas”, com estreia marcada para o dia 20/3. Primeiro trabalho solo da multiartista Maria Tavares, Pedaços de Maria propõe uma brincadeira cênica que reúne elementos das diversas linguagens artísticas para tratar, de maneira leve e divertida, de sentimentos inerentes à condição humana: frustração e realização, medo e coragem, vergonha e liberdade, angústia e alento.

Pedaços de Maria será apresentado nas cidades de Itapoã, Varjão, Paranoá, São Sebastião e Jardim Botânico, sendo 2 apresentações em cada, totalizando 10 sessões gratuitas e que contarão com Intérprete de Libras. Nesse primeiro momento serão sete apresentações com sessões abertas ao público e para escolas.

Parte do projeto Pedaços de Maria, que promoveu as Oficinas “Expressão Vocal” e “Processos Criativos Femininos” para mulheres moradoras da RA de São Sebastião, o espetáculo se inspira nas experiências compartilhadas por essas mulheres, as tantas “Marias” que lutam, brincam, choram, riem, amam, criam seus filhos, cozinham, trabalham, cantam, confessam dores e amores.

A partir também de um processo criativo que ressignifica suas vivências pessoais aliadas às suas experiências artísticas, Maria Tavares traz à cena a voz do feminino com sutileza, força e magnetismo próprios de “Maria” – aquela que guarda em si diversas mulheres em uma só. “São pedaços de maria, são pedaços meus que são pedaços seus e são pedaços nossos! São mulheres, são histórias, são memórias que se cruzam, nos aproximam e nos humanizam”, explica Maria Tavares.

Identificando, reconhecendo, acolhendo e juntando cada pedaço de si, a artista apresenta uma arte humanizada, onde o riso e o choro aproximam artista e público, quando mulheres e homens se reconhecem e se identificam a partir de situações e sentimentos muito íntimos e ao mesmo tempo tão universais que o espetáculo propõe.

A trilha sonora é composta por músicas de autoria da artista e executada ao vivo, contando também com canções incidentais de domínio público. Dirigido por Anasha Gelli (que ministrou a Oficina Processos Criativos Feminino), Pedaços de Maria conta com a participação de Rudah Vieira, filho de Maria Tavares, como cenotécnico e operador de som. A preparação vocal foi conduzida pela artista Shaira Ribeiro, ministrante da Oficina Expressão Vocal.

Pedaços de Maria é uma iniciativa de “As Desempregadas”, que realiza projetos de arte educação com mulheres de comunidades. O projeto é realizado com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – FAC/DF.

Sobre Maria Tavares e a iniciativa “As Desempregadas”

Maria Tavares é coordenadora e artista educadora da iniciativa “As Desempregadas”, que nasceu do reconhecimento de potências e habilidades para o trilhar da gestão de autonomia.

Em 2015 foram oficialmente batizadas de “As Desempregadas” pelo Mestre de arte de rua e palhaçaria Mandioca Frita, grande amigo de Maria.

Em 2017 nasceu o espetáculo “As Desempregadas”, que traz como temática: o trabalho, emprego/desemprego, o feminino, a amizade.

O espetáculo circulou pelo DF e GO, e emocionou por onde passou sendo indicado para concorrer ao Prêmio Sesc do Teatro Candango na categoria de melhor espetáculo de rua.

De lá pra cá, “As Desempregadas” vem realizando diversos projetos culturais em Arte, Educação e Formação, propondo a partilha de experiências e de vivências pessoais e coletivas entre mulheres diversas. As ações desenvolvidas incentivam a fruição e a criação artística, a independência financeira, o empoderamento, a autogestão e a autonomia sobre o corpo, saberes e potencialidades. Desempregadas são artistas, mães, costureiras, mães de santo, lavadeiras, cozinheiras, faxineiras.

E agora, vivenciamos o projeto de criação e montagem do espetáculo solo “Pedaços de Maria”.

Serviço

Pedaços de Maria

Com Maria Tavares, da iniciativa “As Desempregadas”.

Data: 20/03 – Sessão fechada para escola

Horários: 9h e 11h

Local: Colégio Zilda Arns, CEF Doutora Zilda Arns – Qd 378 – Del Lago – Itapoã

Data: 22/03 – Sessão fechada para escola

Horário: 16h30 e 19h

Local: IFB São Sebastião

Data: 25/03 – Aberto ao Público

Horário: 10h

Local: CPS – Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Botânico

Data: 29/03 – Aberto ao Público

Horário: 14h30

Local: CEDEP – Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá, Q, Q 9 Conjunto D e, 9 – Paranoá

Data: 29/03 – Aberto ao Público

Horário: 17h

Local: CPS – Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Botânico

