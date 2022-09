Outubro de clássicos espetaculares no Sabadinho Divertido

Programação gratuita comemora o mês das crianças no Venâncio Shopping

Com uma programação especialmente recheada de clássicos, o Sabadinho Divertido do Venâncio Shopping celebra outubro, o mês das crianças com contos e fábulas que permeiam o universo infantil, cheios de aventuras, descobertas e muita alegria. Todos os sábados de outubro, sempre às 14h, de graça para toda família.

O primeiro espetáculo que abre a agenda do mês é O Patinho Feio, e 1º de outubro. Inspirado no clássico conto de Hans Christian Andersen sobre um patinho que sofre bullying por ter características nada convencionais. Cansado de ser alvo de chacota dos irmãos, sentindo-se rejeitado, o patinho conhece um amigo que o ensina que nossas diferenças são o que nos torna únicos e especiais. A peça trabalha temas como respeito às diferenças, companheirismo, aceitação e bullying.

A fantasia musical clássica O Mágico de OZ entra em cena no dia 08 de outubro em celebração ao Dia das Crianças e contra a história de Doroty, que acaba sendo levada por um ciclone. Na tentativa de encontrar o mágico de Oz e voltar para casa, embarca em uma surpreendente aventura com seus novos amigos: um espantalho sem cérebro, um homem de latas sem coração e um leão que não tem coragem.

No dia 15 de outubro, é a vez de Rapunzel, o conto de fadas dos irmãos Grimm que narra a trama de Rapunzel, uma menina que foi criada solitária e prisioneira do mundo no alto de uma torre por uma bruxa que usava seus cabelos, com longas tranças, como escada. A princesa tinha muitos sonhos e gostaria de conhecer muitos lugares. Certo dia conhece um príncipe que vira seu amigo e todos os dias vai visitá-la escondido. Rapunzel descobre que pode realizar todos os seus sonhos e que é mais forte do que imaginava.

Em uma adaptação do conto de Charles Perrault, O Gato de Botas ocupa os tablados em 22 de outubro. A trama fala sobre um gato muito esperto e inteligente que transforma seu dono, um garoto simples e pobre, em um marquês muito rico. Dessa forma, o garoto consegue realizar seu maior sonho: casar-se com a princesa Lia, que morava em um reino próximo.

E para encerrar o mês, os pequenos irão se divertir com a montagem Bruxas e Fadas. Lucy é uma fadinha muito boazinha, que mora na floresta com sua amiga bruxinha Verruga, que é muito malvada. Certo dia, a fadinha recebe uma carta de um amigo duende, dizendo que lhe faria uma visita. A bruxa Verruga fica com muito ciúme da amiga fada e faz vários feitiços para afastar os dois amigos. Quando Lucy percebe as maldades de Verruga, a fadinha explica à amiga que tem um coração muito grande e que nele cabem muitos amigos.

Troca de figurinhas

A diversão continua ritmo de Copa do Mundo, o Venâncio Shopping entra no clima e disponibiliza um Posto de Troca de Figurinhas – Espaço Panini. Os fãs de futebol podem se reunir para trocar figurinhas e completar o Álbum da Copa do Mundo 2022. O espaço funciona de segunda a sábado, de 11h às 18h e fica localizado no piso Térreo.

Programação:

01/10 – O Patinho Feio – Fábula Cia Teatral

08/10 – O Mágico de OZ – Fábula Cia Teatral

15/10 – Rapunzel – Fábula Cia Teatral

22/10 – O Gato de Botas – Fábula Cia Teatral

29/10 – Bruxas e Fadas – Fábula Cia Teatral

SERVIÇO:

Sabadinho Divertido

Data: Todos os sábados de outubro

Horário: sempre às 14h

Local: Piso P2

Entrada: Gratuita

Posto de Trocas de Figurinhas – Espaço Panini

Data: até dezembro

Horário: de segunda a sábado de 11h às 18h

Local: piso térreo – Venâncio Shopping

Classificação: Livre

Venâncio Shopping

SCS Q 8 – Asa Sul

Informações: (61) 3208-2000

Canais digitais: www.venancioshopping.com.br

Instagram: @venancioshopping