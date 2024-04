Orun de Iago volta a Brasília para curta temporada

Nos palcos desde 2022, o espetáculo “Orun de Iago” passou por Brasília, chegou a São Paulo e, agora, está de volta ao SESC Garagem (913 Sul) para uma curtíssima temporada neste fim de semana, a partir desta sexta-feira (12) até domingo (14). Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h. Ingressos a R$ 20 (meia-entrada).

O monólogo com o ator Daniel Landim é uma recriação do clássico “Otelo”, de William Shakespeare, e explora o limite entre a perversidade e o caos na era das fakenews. “Um dos personagens mais intrigantes e controversos do teatro é retratado por meio de uma narrativa afrofuturista e antropofágica. Como seria um Iago abrasileirado?”, instiga Fernanda Jacob, que assina a concepção, direção e dramaturgia de “Orun de Iago”.

Roda de conversa “Dramaturgia em cena”

No dia 20 de abril, das 10h às 12h, Fernanda Jacob recebe Cristiane Sobral para conversar sobre “Dramaturgia em cena” – também no SESC Garagem (913 Sul). Com mediação de Tuanny Araujo, o bate-papo é uma chance para o público compartilhar as vivências de duas atrizes negras, de gerações diferentes, mas que têm em comum a atuação na cena do DF e a intersecção entre teatro e literatura, entre outros elementos. A roda de conversa é gratuita e aberta para o público interessado na temática. Classificação indicativa livre.

Espetáculo Orun de Iago

Dias 12, 13 e 14 de abril. Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h; no Teatro SESC Garagem (913 Sul).

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) à venda no Sympla. Não recomendado para menores de 16 anos.Informações: (61) 98127-8667.