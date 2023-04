‘Na Estrada com Alceu Valença’ está entre as estreias do teatro em SP

Em peça teatral, o músico interpreta as canções de seu parceiro de palco e conta as histórias por trás das letras

São Paulo – SP

Nesta semana, entram em cartaz sete peças nos teatros de São Paulo, com espetáculos inéditos e outros que voltaram para os palcos. Um dos destaques é o monólogo musical apresentado por Heberth Azzul.

Em “Na Estrada com Alceu Valença”, o músico interpreta as canções de seu parceiro de palco e conta as histórias por trás das letras.

Confira as estreias e reestreias que chegam aos teatros da capital paulista.

Gálatas

Volta aos palcos de São Paulo o espetáculo que encena uma passagem bíblica em forma de comédia. Inspirada em uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, a peça acompanha mochileiros que percorrem cidades pregando o evangelho.

Direção: Fabiano Moreira. Com: Daniel Langer, Fabiano Moreira e Percy Porchat. Teatro Alvo – r. João Alfredo Abrahão, 292, Freguesia do Ó, região norte. Livre. Qui., às 17h; sáb., às 9h30 e 14h30. De 29/4 a 11/5. Grátis, em sympla.com.br

O Legítimo Pai da Bomba Atômica

O espetáculo interpretado por um coletivo de atores nipo-brasileiros volta aos palcos. A trama é inspirada na história do físico húngaro de origem judaica Léo Szilárd, cujas descobertas deram origem à primeira bomba atômica.

Direção: Gabriela Rabelo. Com: Edson Kameda, Gilberto Kido e Ligia Yamaguti. Teatro Arthur Azevedo – av. Paes de Barros, 955, Alto da Mooca, região leste. 10 anos. Sex. (28) e sáb. (29), às 21h; dom. (30), às 19h. Grátis, em sympla.com.br

Na Estrada com Alceu Valença

O monólogo musical é apresentado por Heberth Azzul, que saiu do sertão em busca do sonho de se tornar artista. Em sua trajetória, ele se tornou parceiro de palco e amigo de Alceu Valença, seu ídolo. Na apresentação, ele interpreta as músicas do artista pernambucano e conta curiosidades sobre elas.

Direção: Olivia Torres. Com: Heberth Azzul. Shopping Eldorado – av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, região oeste. 12 anos. Ter., às 20h. De 2/5 a 30/5. R$ 80, em sympla.com.br

Os Números e a Vida

O espetáculo compara situações comuns na adolescência, como a rebeldia e as inquietações, com problemas matemáticos. A peça também busca demonstrar a importância do teatro no desenvolvimento da solidariedade dos jovens.

Direção: Fernando Kinas. Com: Fernanda Azevedo, Maria Dressler e Renata Soul. Teatro Cacilda Becker – r. Tito, 295, Lapa, região oeste. 10 anos. Sáb. e dom., às 15h. 29/4 a 21/5. Grátis, retirada com 1h de antecedência

Pano de Boca

A peça é uma releitura do texto homônimo escrito por Fauzi Arap. Na trama, atores de uma companhia refletem sobre o ato de fazer teatro em situações diferentes.

Direção: Marcelo Marcus Fonseca. Com: Francisco Silva e Daniel Ortega. Teatro do Incêndio – r. Treze de Maio, 48, Bela Vista, região central. Sáb., às 20h; dom., às 19h. De 29/4 a 28/5. R$ 40, em sympla.com.br

Vienen Por Mí

Chega aos palcos a nova temporada do monólogo de Fábia Mirassos, que aborda situações vividas por pessoas trans.

Direção: Janaina Leite. Com: Fábia Mirassos. Sesc Avenida Paulista – av. Paulista, 119, Bela Vista, região central. 16 anos. Sex. e sáb., às 20h30; dom., às 18h30. De 28/4 a 21/5. De R$ 10 a R$ 30, em sescsp.org.br

Boca a Boca

O espetáculo é um recital de poesias de Gregório de Matos em formato de pocket-shows.

Com: Ricardo Bittencourt. Teatro Oficina – Rua Jaceguai, 520, região central. Sex. (28), às 21h. R$ 80, em sympla.com.br