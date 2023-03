Musical ‘O Guarda-Costas’, com canções de Whitney Houston, tenta se afastar de um tributo

A produção chega ao palco do Teatro Claro, na Vila Olímpia, no dia 16 de março antes mesmo de chegar à Broadway

Bruno Cavalcanti

São Paulo – SP

Foi em Londres que o ator, diretor e produtor Ricardo Marques teve seu primeiro contato com “O Guarda-Costas – O Musical”, a versão teatral do clássico filme homônimo de 1992. Estrelado por Kevin Costner e Whitney Houston, o longa imortalizou a figura da diva pop nas telas do cinema.

Assinando a coprodução da montagem inglesa de outra adaptação, “De Volta para o Futuro – O Musical”, Marques ficou fascinado com a ideia de mergulhar na história de amor que nasce entre Rachel Marron -a estrela da música e do cinema que recebe cartas ameaçadoras- e seu guarda-costas, Frank. No espetáculo, os personagens são interpretados, respectivamente, por Leilah Moreno e estreante Fabrizio Gorziza.

A produção chega ao palco do Teatro Claro, na Vila Olímpia, no dia 16 de março antes mesmo de chegar à Broadway. “Foi um dos pontos decisivos para que eu trouxesse esse título. O Brasil é um mercado muito forte no que diz respeito a musicais, temos cacife para realizar montagens sem o aval da Broadway”, afirma.

A montagem segue o mesmo fio condutor do filme, ao flagrar Rachel Marron e seu guarda-costas numa espécie de jogo de gato e rato. A partir daí, nasce um romance que se transforma em um triângulo amoroso com a presença de Nick, irmã da protagonista, também apaixonada por Frank.

Se no filme a personagem ganha ares de vilã ao se deixar consumir pela inveja e contratar um atirador para dar fim à vida de sua irmã, no musical a relação é suavizada, com Nick -interpretada por Talita Cipriano- vivendo à sombra da irmã, mas lidando a culpa de ter respondido uma das cartas ameaçadoras que a artista recebeu.

“Os fãs provavelmente vão estranhar algumas coisas, mas é uma adaptação. Se fosse para simplesmente levar o filme para o palco, sem mudanças, sem uma reinterpretação de alguns assuntos, eu provavelmente não me interessaria”, diz Igor Pushinov, que assina a codireção da montagem.

Um dos grandes desafios de “O Guarda-Costas – O Musical” é encontrar uma artista que consiga emular o trabalho deixado por Whitney Houston, uma vez que a cantora não só estrelou o filme, como também foi responsável pela trilha sonora. A artista interpretou as músicas “I Have Nothing” e “Run to You”, que se tornaram hits e foram indicadas ao Oscar de melhor canção original, além de “I Will Always Love You”, regravada especialmente para o filme.

“Não é um musical sobre a Whitney, como o filme também não era, e não me entendam mal, eu a amo, mas minha ideia é me afastar o máximo possível dela. Eu quero fazer a minha Rachel, cantando do meu jeito, baixando as notas que forem necessárias, porque não é um tributo a ela, estamos contando uma história”, diz Leilah Moreno.

A atriz, que despontou no mundo artístico em programas de calouros e como componente da banda Altas Horas antes de entrar para o teatro musical e conseguir papéis em novelas como “Aquele Beijo”, na rede Globo, precisou vencer uma barreira íntima para aceitar estrelar o musical.

Em uma das edições do Programa Raul Gil, Moreno foi confrontada pelos jurados após interpretar uma canção de Houston. Com o feedback negativo, decidiu que não interpretaria mais a obra da artista, assim como decidiu também que, após uma experiência traumática, só voltaria ao teatro musical em um papel que lhe desse a oportunidade de se comprovar uma grande atriz.

Em “O Guarda-Costas – O Musical”, a atriz não só tem a chance do protagonismo, como também enfrenta o fantasma de Houston, uma vez que, além das canções que compõem a trilha do filme, o musical abraçou outros títulos da discografia da artista, como “The Greatest Love of All”, “So Emotional” e “One Moment in Time”, entre outras.

O GUARDA-COSTAS – O MUSICAL

Quando De 16/3 a 26/3 (qui. e sex. às 21h, sáb às 17h30 e 21h30 e dom. às 19h)

Onde Teatro Claro SP – r. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia, região oeste

Preço R$ 50 a R$ 200

Elenco Leilah Moreno, Fabrizio Gorziza, Talita Cipriano, Marcelo Góes, entre outros

Direção Ricardo Marques e Igor Pushinov