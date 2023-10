Mundo Bita volta a Brasília em 28 de outubro

Grupo apresenta o novo show, o ‘Vamos Cultivar Amizades’

Referência entre as produções infantis da atualidade por promover valores, como educação, inclusão e respeito à natureza, o Mundo Bita está de volta aos palcos com um novo espetáculo encantador e educativo. Com o tema “Vamos cultivar amizades”, o sexto show temático do fenômeno da internet, que soma mais de 16 bilhões de visualizações e 12 milhões de inscritos no YouTube, reforça a relevância da amizade na formação das crianças, além de incentivar a empatia, a escuta e a cooperação entre os pequenos e pequenas. Em Brasília, a apresentação acontece em 28 de outubro no Ulysses Centro de Convenções e os ingressos já estão disponíveis na Bilheteria Digital.

A apresentação conta com a participação da turminha, formada por Flora, que interpreta as canções ao vivo, Bita, Tina, Lila, Dan, Tito e vários animais que chegam ao palco em músicas especiais, como “Dinossauros”, “Safari” e “Meu pequeno coração”. Além disso, os Plots, moradores do Mundo Bita, interagem com a plateia por meio de um telão.

O criador do Mundo Bita, Chaps, explica que a nova produção segue a tradição de renovar roteiro, cenografia, músicas e mensagens a cada ano. “Já abordamos temas como descobertas, a importância de explorar o mundo lá fora e a imaginação. Agora, estamos aprofundando a amizade como pilar fundamental para a vida das crianças”, revela.

As músicas do espetáculo foram cuidadosamente escolhidas através de pesquisas realizadas com as famílias nas redes sociais, garantindo um repertório cativante e envolvente. Entre as novidades que estreiam nos palcos e prometem encantar o público de todas as idades estão “Senhor Tubarão” (sucesso da temporada atual, “Bita e os Animais 3”), “Querida chupeta, bye-bye”, “O esporte que escolher” e “Parabéns do Bita”. Essa última conta com 360 milhões de visualizações no YouTube e atingiu a marca de música infantil de parabéns mais tocada no Spotify.

Serviço

Mundo Bita – Vamos cultivar amizades: uma jornada lúdica repleta de músicas e aprendizados

Sábado, 28 de outubro

A partir das 15h

No Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação indicativa livre

Ingressos a partir de R$ 60 na Bilheteria Digital

Crianças de até dois anos não pagam, desde que fiquem acomodadas no colo do responsável

Mais informações: https://www.mundobita.com.br/