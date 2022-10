Misturando música e comédia, ‘Rock + Humor’ vem a Brasília

Gabi Roncatti e Landau se apresentam neste sábado (29) no Teatro Sesc Gracindo, no Gama. A entrada é franca

Rebeca Kemilly

[email protected]

Neste sábado (29), o stand up ‘Rock + Humor’, protagonizado por Gabi Roncatti e Landau, vem a Brasília, mais precisamente ao Teatro Sesc Paulo Gracindo, no Gama. No show, o humor da atriz interage com a música do cantor, gerando situações tragicômicas que podem acontecer em um casamento.

Roncatti e Landau estão juntos há dez anos, e a união se transforma em rock e humor no palco, como diz o próprio nome do stand up. O casal fala sobre temas como sexualidade e vida a dois, quebrando tabus e mostrando que mulheres também podem fazer comédia.

“O Rock + Humor é estilo talk show. Ao mesmo tempo que eu estou contando várias coisas sobre o Landau no palco com muito humor, ele faz suas músicas”, explica Gabi. “A gente gosta de passar para as pessoas um misto de emoções: o riso, o ritmo da dança, o emocional… é um mix de sabores.”

Gabi e Landau contaram ao Jornal de Brasília um pouco mais sobre o stand up, a relação dos dois e os planos futuros de carreira. Vem conferir:

Jornal de Brasília: Como funciona o diálogo entre a música do Landau e o humor da Gabi?

Gabi Roncatti: O Rock + Humor é estilo talk show. Ao mesmo tempo que eu estou contando várias coisas sobre o Landau no palco com muito humor, ele faz suas músicas. Algumas músicas são muito irreverentes e combinam muito com o toque do humor, e a gente faz muita brincadeira com música e comédia. Também tem a parte séria da música dele. A gente gosta de passar para as pessoas um misto de emoções: o riso, o ritmo da dança, o emocional… é um mix de sabores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

JBr: O show fala sobre a sexualidade da mulher, um assunto que ainda é tabu na sociedade. Qual a importância de falar sobre isso? O tema no show acaba trazendo algum tipo de conscientização ou ajudando no processo de desconstrução?

Gabi: Acho que o lance da sexualidade é um tabu muito grande, principalmente para as mulheres. Colocar isso no palco é muito importante para mim. Além de eu ser uma mulher fazendo comédia, que já não é uma coisa muito fácil, falar sobre sexualidade é ainda mais difícil. Só de colocarmos no palco, já quebramos vários tabus. E a parte de conscientizar a mulher já vem na parte onde eu cito orgasmos femininos, mostrando que todas podem sentir isso.

JBr: O noivado de vocês já dura há dez anos. A rotina e o foco na carreira profissional acabam por adiar o casamento?

Gabi: Já somos praticamente casados. Logo que nos conhecemos, passamos a morar juntos. No último dia 18 de setembro, até fizemos uma cerimônia muito bonita, para os amigos e família, para oficializar essa união. Antes, já poderíamos nos intitular casados. Depois deste evento, somos ainda mais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Santoian/Divulgação

JBr: A comédia de vocês tem referência de outros comediantes? Se sim, quais?

Gabi: Eu tenho vários comediantes com quem me identifico, como o clássico maravilhoso Chico Anysio, é o mestre, pai de todos. Outra para mim que é imortal é a Dercy Gonçalves, me identifico demais com as bobajadas e o fato de ela ser quem realmente era. Dos atuais, têm Rafael Portugal, Vanessa Morgado, além de Tatá Werneck e Bruna Louise, que conquistaram um lugar para mulher muito legal.

JBr: Quais os planos para o futuro na comédia, na atuação de Gabi e na música de Landau? Vocês têm pretensão de realizar trabalhos em outros campos da arte?

Gabi: Os planos são continuar com nossa turnê do Rock + Humor, cada ano mudando o texto e contando mais coisas legais. Ano que vem lanço meu solo Gabi Luta com Vida, aonde eu vou levar sempre quatro meninas comediantes para se apresentaram comigo. Fora da comédia, tenho um projeto novo que se chama Rumo ao Riso, que é um projeto social especial para hospitais, para atender pacientes e profissionais da saúde, além das ações socias que acontecem em ONGs e abrigos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Landau: A gente está a todo vapor com o Rock + Humor, unindo essas duas vertentes. Eu estou embalado com o show chamado Rock Estrada, nesse mês agora a gente lança o especial chamado Zeróis, em que eu homenageio artistas do Brasil, como Zé Ramalho, Zeca Pagodinho, Zezé de Camargo, e por aí vai. É um show muito bonito que a gente quer rodar o Brasil com ele. Próximo ao natal, vai rolar um disco de duetos, que colecionamos ao longo da pandemia, serão dez canções com artistas que eu adoro. Não falta novidade e não vai faltar material e combustível para seguir em frente!