Miguel Falabella chega a Brasília com a peça “A Mentira”

Adaptação de aclamada dramaturgia de Florian Zeller, o espetáculo será apresentado no palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Miguel Falabella e Danielle Winits protagonizam a peça A Mentira, que chega a Brasília para apresentação dupla no auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses, em 15 e 16 de outubro.

Traduzida, dirigida e estrelada por Miguel Falabella, A Mentira é uma comédia sobre a arte de omitir para proteger pessoas amadas. No elenco, além de Winits, Falabella divide o palco com Alessandra Verney e Fred Reuter.

O espetáculo é uma adaptação da comédia do aclamado escritor francês Florian Zeller, que cria uma dramaturgia engenhosa e com tempos desafiadores para o público, trazendo de forma leve e divertida uma reflexão sobre os limites da fraqueza e da lealdade nas relações pessoais.

Na história, Alice surpreende o marido de sua melhor amiga com outra mulher, criando, assim, um conflito para si: contar ou não à amiga o que viu? Seu marido, Paulo, tenta convencê-la a esconder a verdade, defendendo assim a mentira. É só para proteger o amigo, ou ele também tem algo a esconder?

A peça tem uma narrativa brilhante e abre um diálogo instigante sobre a verdade, em um momento em que estamos sendo bombardeados por fake news, traçando um paralelo com a realidade onde não se sabe mais o que é verdade e o que é mentira.

Sobre o autor

Nascido na França, Florian Zeller escreveu seu primeiro romance, Neve Artificial, quando tinha vinte e dois anos de idade. Mas foi sua terceira obra, A Fascinação pelo Pior (o vencedor do Prix Interallié de 2004), que fez dele um nome conhecido na França. O livro, que explora a relação do Ocidente com o Islã, causou alguma controvérsia. Foi selecionado para o Prix Goncourt.

Sua comédia, O Pai, é um dos sucessos mais notáveis dos últimos anos, estreando no West End londrino com críticas de cinco estrelas e excelentes listagens nas Melhores Peças do Ano. Foi considerada como “A nova Peça mais aclamada da última década”. Foi adaptada para o cinema com atuação de Anthony Hopkins e teve indicação a seis Oscars, ganhando dois deles, Melhor ator e Oscar de melhor argumento/ roteiro adaptado. Suas peças já foram encenadas em mais de 35 países.

SERVIÇO:

Espetáculo: A Mentira

Datas:

15 de outubro (sábado), às 21h

16 de outubro (domingo), às 18h

Local: Auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses

Ingressos a partir de R$ 120 no Sympla

Classificação Indicativa: 10 anos