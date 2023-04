Humberto Pedrancini ministra curso gratuito de teatro a partir de 27 de abril

Curso ‘O Ator Extraordinário’ aprimora conhecimentos de técnicas de atuação para o teatro, o cinema e a TV, com inscrições abertas de 3 a 16 de abril

Humberto Pedrancini é um baluarte do teatro candango. Ator, diretor, professor e produtor cultural, está habituado a formar, desde os anos 1970, talentos de grande notoriedade nas artes cênicas brasileiras. Em função da pandemia de covid-19, em 2021 a ele foi imposto o desafio de adaptar seus processos formativos ao ambiente virtual, esforço gerou curso “O Ator Extraordinário”, oferecido gratuitamente de 27 de abril a 23 de maio de 2023, através da plataforma http://humbertopedrancini.com , mediante simples inscrição.



Ao longo de quase um mês, o curso contará com lives interativas e periódicas entre Humberto Pedrancini e os alunos inscritos, para apresentar os conteúdos a serem abordados ao longo de cada módulo. Além das lives e dos vídeos pré-gravados, o curso oferece entrevistas com referências do teatro, cinema e TV, além de workshops presenciais em unidades dos SESCs Gama e Ceilândia, além do Mini Teatro “Lieta de Ló”, de Planaltina. Inspirado nos conceitos de jogos teatrais de Viola Spolin (1906-1994), escola que abriu caminhos para o teatro improvisacional estadunidense, o curso “O Ator Extraordinário” divide seus módulos a partir de literatura sobre os 25 erros do ator amador.



Entre 03 e 16 de abril, ficam abertas as inscrições para os Módulos II e III do curso, apresentados virtualmente a partir dos dias 9 e 17 de maio, respectivamente, contando cada módulo com uma live de abertura. Como atividade inaugural, o curso oferece aula aberta pelo Youtube no dia 27 de abril. Na ocasião, Pedrancini sintetiza uma revisão do Módulo I, já ministrado em 2021, de nome Atuação Perfeita.



Nos dias 3, 10 e 15 de maio, o curso lança três importantes entrevistas com convidados especiais de Humberto Pedrancini. A primeira delas, no dia 3 de maio, traz bate-papo com a Maria Carmem, cenógrafa e figurinista premiada; a segunda, dia 10 de maio, é com Luciana Martuchelli, preparadora de elencos de cinema e TV; e a terceira, dia 15, recebe o ator mineiro, diretor do Grupo Galpão, Eduardo Moreira.



Nos dias 13, 16 e 20 de maio, o curso ganha momentos presenciais entre alunos de todas as idades e Humberto Pedrancini, com a realização de workshops no SESC Gama, Mini Teatro “Lieta de Ló” (Planaltina) e SESC Ceilândia, respectivamente. Finalmente, no dia 23 de maio, o projeto ganha aula de encerramento especial, pela web: uma síntese do aprendizado acumulado ao longo do mês.



Para participar do curso, basta cadastrar-se na plataforma http://humbertopedrancini.com , onde já estão disponíveis todos os conteúdos anteriores do curso “Módulo 1”. Todos os vídeos contam com legendas e tradução para a Língua Brasileira de Sinais. A apostila oferecida também contará com versão em áudio narrada pelo próprio Humberto Pedrancini, para auxiliar pessoas com baixa visão ou deficiência visual.



O curso “O Ator Extraordinário” é um conteúdo da Humberto Pedrancini – Escola de Atores, realizado pelo IPCB – Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e apoio do SESC-DF.



Serviço

Curso “O Ator Extraordinário”, com Humberto Pedrancini

Período: 27 de abril a 23 de maio de 2023

Lives: 27 de abril, 09, 17 e 23 de maio

Entrevistas: 03, 10 e 15 de maio de 2023

Encontros Presenciais: 13, 16 e 20 de maio de 2023 (SESC Gama, Mini Teatro “Lieta de Ló” em Planaltina e SESC Ceilândia)

Aulas disponibilizadas gratuitamente em http://humbertopedrancini.com/

Redes sociais do projeto: Instagram e Facebook: @humbertopedrancini

Endereços:

SESC Gama: Setor Leste Industrial, Lotes 620 a 680, QI 1

Mini Teatro “Lieta de Ló” (Planaltina): Rua Hugo Lobo, Qd. 46, N° 790 – Setor Tradicional

SESC Ceilândia: QNN 27 Área Especial S/N, Ceilândia Norte