Heloisa Périssé faz curta temporada com “A Iluminada” no Rio de Janeiro

Peça aborda com humor a superação no palco do Teatro das Artes, de 01 de setembro a 22 de outubro

Heloisa Périssé está de volta com “A Iluminada”, que, após passagens de sucesso em Portugal e na Bahia, faz curta temporada, de 01 de setembro a 22 de outubro, no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, com apresentações às sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h. Com direção de Mauro Farias, a peça retrata de forma humorada a superação fazendo alusão aos ted talks. Na palestra mais animada da face da terra, que, além de ser motivacional, é quântica, é oferecida ao público uma inusitada forma de ver o mundo, vencer seus medos, ter coragem e confiança.

Heloisa encarna a palestrante “Tia Doro”, que quando nasceu foi batizada pelos pais como “Dorotéia das Dores” e se tornou um exemplo de superação absoluta. Por ter tido uma família excêntrica, passou por bullying na escola, com os amigos, nos relacionamentos, e em todas as coisas que pudessem configurar sua existência. Até que um dia ela chegou ao fundo do poço. Mas o que poderia ser seu fim, acaba sendo seu recomeço, pois ela percebe que essa coleção de fracassos é exatamente o que a pode levar ao sucesso.

“Quando seus olhos se abrem para o invisível, seu coração se enche de gratidão e ela se harmoniza com seu destino. Apoiada na lei matemática de que menos com menos dá mais, ela passa pelo processo metamórfico de iluminação e se transforma definitivamente na “Tia Doro”, revertendo o que seria maldição em benção. Como ela mesma diz: ‘peguei a merda e fiz em adubo!’”, conta a atriz.

Serviço:

Espetáculo: A Iluminada

Local: Teatro das Artes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Shopping da Gávea, 2º Piso – Loja 264 – Gávea, Rio de Janeiro – RJ

Estreia: 01 de setembro

Temporada: de 01 de setembro a 22 de outubro

Dias e horários: sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h

Entrada: de R$ 60 a R$ 120, vendas em https://divertix.com.br/teatro/a-iluminada

Duração: 60 min

Gênero: Comédia

Classificação indicativa: 12 anos