Grupo Bailarinos de Brasília apresenta o espetáculo Dom Quixote e Carmen

O grupo Bailarinos de Brasília apresenta o espetáculo Dom Quixote no próximo sábado e domingo, 4 e 5 de novembro, no Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte). As sessões começam às 17h30, nos dois dias. Os ingressos custam a partir de R$ 35 e podem ser adquiridos pela Bilheteria Digital.

Dom Quixote está em busca de sua Dulcinea, a mulher que viu em sonhos, acompanhado de seu fiel escudeiro, Sancho Panza. Ao chegar a Sevilha (Espanha), conhece Kitri, uma moça prometida em casamento ao nobre Gamache, que está apaixonada por Basílio. Kitri e Basílio, aconselhados por Mercedes e espada, seguem Dom Quixote e Sancho Panza até um acampamento cigano, onde se estabelecem.

As apresentações têm direção-geral de Paula Nóbrega e Tereza Braga, com direção artística de Luis Ruben Gonzalez.

O grupo Bailarinos de Brasília, já tradicional da capital, apresenta anualmente obras consagradas no mundo do ballet clássico, como O Quebra Nozes, La Bayadere, O Corsário, Tchaikovsky entre outras, além de neoclássicos de autoria própria.