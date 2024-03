ESTUFA – Um falso testemunho em cartaz na Caixa Cultural

Neste sábado (9) e domingo (10), espetáculo teatral aborda experiências com o médium João de Deus, numa mistura de fatos reais e ficcionais.

Uma estufa, plantas carnívoras, relatos que transitam entre a realidade e a ficção para debater o abuso às mulheres. Esses elementos compõem o espetáculo “ESTUFA – Um falso Testemunho”, que chega ao teatro CAIXA Cultural, em Brasília, neste fim de semana, dias 9 e 10 de março.

Com direção de Erica Montanheiro, o espetáculo é idealizado e protagonizado pela atriz e produtora Lauanda Varone. A artista frequentou a Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO), dos 13 aos 28 anos, e criou o projeto a partir de experiências com o médium conhecido como João de Deus, condenado por crimes sexuais após denúncias de mais de 300 mulheres.

O espetáculo tem duração de uma hora e quinze, com aviso de gatilho já no início. Lauanda interpreta uma personagem que recebe pessoas para uma experiência sobre plantas carnívoras. Na narrativa, nada é por acaso. Todos os elementos apresentados têm algum significado simbólico, inclusive a mistura entre fatos reais e fictícios. Para a artista, é muito forte trazer o espetáculo a Brasília, pela proximidade a Abadiânia.

“Eu estava em Abadiânia quando soube das denúncias, e vi minha história sendo contada ali. Eu ia, pelo menos, quatro vezes ao ano pra lá. Fiquei 1 ou 2 anos inteiros sem querer ver notícias sobre o assunto. Depois não deu mais, eu precisava transformar isso.”

Majoritariamente feito por mulheres, o projeto contou com alguns cuidados ao longo do seu desenvolvimento. “Eu queria que a peça gerasse um debate sobre o assunto. Pensamos no projeto para que ele chegasse às mulheres de uma forma e nos homens, de outra”, explica Lauanda.

“ESTUFA – Um Falso Testemunho” estreou em 2023, no Dia Internacional da Mulher, em São Paulo (SP), e chega à capital federal, pela primeira vez, um ano depois, também no mês da mulher. Ao todo, serão quatro sessões, com duas em cada dia: 9 de março (sábado), às 19h30 e 21h20; e 10 de março (domingo), às 18h e às 20h30. Os ingressos estão à venda na bilheteria física da Caixa Cultural, com a inteira a R$30 e a meia-entrada, a R$ 15. A classificação indicativa é 16 anos. As vagas são limitadas a 60 pessoas por sessão, para atender à proposta intimista do espetáculo.

“ESTUFA – Um falso testemunho”

Sábado (9/3), às 19h30 e às 21h20; e domingo (10/3), às 18h e às 20h30, na CAIXA Cultural Brasília (Lotes 3/4, SBS Q. 4). Ingressos: R$30 (inteira), R$15 (meia-entrada). Venda apenas na bilheteria física. Classificação indicativa: 16 anos. Mais informações: @estufaumfalsotestemunho.