Espetáculo ‘Pedra(p)Arida’ volta em cartaz no Sesc Garagem

A peça de dança e teatro ‘Pedra(p)Arida’ volta em cartaz no Sesc Garagem (713/913 Sul) nos dias 7, 8, 9 e 14,15 e 16 de julho, de sexta a domingo, sempre às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 20 no Sympla.

A obra trata das opressões, desafios, a ancestralidade, sonhos e lutas que envolvem o gênero feminino em vários contextos. Após meses de estudos, a atriz Camila Guerra, o diretor e coreógrafo brasiliense Édi Oliveira e a colaboradora em dramaturgia Ana Flávia Garcia, além de grande equipe por trás das cortinas, conceberam o espetáculo, que foi sucesso de público em 2022, no Espaço Cultural Renato Russo.

Pedra(p)Arida aborda a violência de gênero: a dor, os enfrentamentos, dissabores e opressões impostas e vividas pelas mulheres em todos os tempos. Em cena, uma mulher (Camila Guerra) vivencia situações de opressão, mas também destaca a ancestralidade e as lutas que permeiam o “ser mulher” neste mundo.

Inspirada no livro ‘Syngué Sabour’, do escritor franco-afegão Atiq Rahimi, e no filme intitulado em português ‘A Pedra da Paciência’, também dirigido pelo autor, a atriz brasiliense Camila Guerra se pautou nessas obras para estudar a fundo o universo feminino, suas nuances, seus medos, suas glórias, ânsias, repressões.

“O fato é que a condição feminina é uma questão em qualquer parte do mundo, são relativamente recentes as conquistas como o direito ao voto e ao trabalho fora do lar no Brasil. E ainda são muitos os desafios em curso, como, por exemplo, um debate sério em torno do nosso corpo, as condições que a legislação nos impõe, nos casos de violência sexual, de interrupção de uma gravidez indesejada, mesmo que estas ofereçam riscos expressivos para as vítimas”, destaca Camila Guerra. “O intuito nesta obra é deflagrar questões latentes, pois toda mulher no mundo em algum nível já foi violada e mostrar que nossa emancipação real passa por ‘tirar esses véus’ de diversas situações nada confortáveis que a sociedade patriarcal impõe há séculos”, conclui.

Serviço:

Pedra(p)Arida

Datas: 7, 8, 9 e 14,15 e 16 de julho, sempre de sexta a domingo

Horário: às 20h

Local: Teatro Sesc Garagem (713/913 Sul)

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), mediante apresentação de comprovante. Vendas no Sympla.

Não recomendado para menores de 18 anos

Informações: @pedraparida