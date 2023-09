Espetáculo Deixe a Luz da Varanda Acesa entra em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo

A peça que trata de conflitos e reencontro de duas mulheres de diferentes gerações separadas pelo preconceito

Rita (Áurea Liz), 60 anos, professora de história, namora a mãe de Verônica (Lilian França) – 18 anos – numa cidade de ambiente conservador. Verônica vai embora por não conseguir conviver com a pressão social que atingia seu núcleo familiar. Foi embora e voltou após falecimento da mãe. Este é o enredo da história retratada no espetáculo Deixe a Luz da Varanda Acesa, uma produção que se inicia a partir de um relato pessoal da atriz e autora Áurea Liz, que dá vida à Rita, e Lilian França, atriz que representa Verônica.

Após sucesso de público e de entrar em circulação pelo Distrito Federal em 2022 e 2023, o espetáculo Deixa A Luz da Varandas Acesa ganhou 6 prêmios na 2ª edição do Festei – Festival de Teatro de Ibiúna (SP). Melhor atriz para Áurea Liz, Melhor Direção para Gelly Saiig e Ernandes Sillva; Melhor Iluminação para Tauana Barros; Melhor Cenografia para Gelly Saigg. Ainda, Melhor Espetáculo na categoria drama e melhor Espetáculo Geral de todo o Festival. Agora, os brasilienses vão poder assistir à produção nos dias 15, 16 e 17 de setembro, sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro Galpão Hugo Rodas do Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Ingressos: R$ 15 (meia-entrada). Não recomendado para menores de 12 anos.

Sinopse – Rita acompanhou o nascimento e crescimento de Verônica e, após mais de 20 anos de distanciamento, muitas coisas entre elas precisam ser ditas no reencontro. O drama de Verônica de não ter conseguido conviver com a mãe e companheira foi determinante para, ainda adolescente, ir embora. Após duas décadas, no entanto, Verônica retorna para reviver um passado que jamais deixou de acompanhá-la, o que a leva, junto a Rita, a compartilhar emoções desconhecidas por ambas.

Ambientado no interior da casa onde as três conviveram (a falecida companheira de Rita e mãe de Verônica), o lar é o espaço que acolhe o reencontro dessas duas mulheres. Entre objetos antigos, aromas e memórias, o espetáculo descortina uma relação cheia de conflitos, porém, de muito afeto.

O espetáculo conta com um delicado estudo dos aromas e suas formas de difusão e ampliação e baseou-se na Cartografia Olfativa das Memórias. “A recordação é o perfume da alma. É a parte mais delicada e mais suave do coração, que se desprende para abraçar outro coração e segui-lo por toda a parte”, ensina George Sand, pseudônimo de Amandine Aurore Lucile Dupin, baronesa de Dudevant, aclamada romancista e memorialista francesa, considerada uma das precursoras do feminismo.

“A peça acontece em um cenário onde cada objeto traz uma lembrança e cada lembrança, uma revelação. Verônica reencontra Rita.O que dizer após tanto tempo de ausência? Em cenas que transcorrem entre o presente e o passado, todos os elementos cênicos são transformados, possibilitando maior mobilidade e interação entre as personagens que mergulharão em um relicário de sensações e emoções colocadas à flor da pele”, pontua Áurea Liz.

Serviço: Espetáculo Deixe a Luz da Varanda Acesa entra em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Datas: 15, 16 e 17 de setembro de 2023

Sempre as sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h

Local: Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Ingressos: R$ 15 (meia)

Não recomendado para menores de 12 anos.