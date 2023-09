Espetáculo da Cia. G7 “Quem Vê Cara Não Vê Harmonização” está de volta!

A comédia estreou em abril e bateu todos os recordes de público da história do grupo, levando mais de 10 mil espectadores apenas em sua primeira temporada

A Cia. de Comédia G7 orgulhosamente anuncia o retorno, em curta temporada, do seu mais NOVO espetáculo: “Quem Vê Cara Não Vê Harmonização”. A comédia estreou em abril e bateu todos os recordes de público da história do grupo, levando mais de 10 mil espectadores apenas em sua primeira temporada! Agora, o maior sucesso do ano está de volta ao Teatro La Salle – 906 Sul, aos sábados e domingos, sempre às 19 horas.

Para escrever o espetáculo, os autores/atores do G7 entrevistaram especialistas na área estética e tiveram a consultoria da Clínica Perfectous, do Dr. William Alencar (Biomédico e Esteticista) e também do consultório de Cirurgia Plástica, Dermatologia e Estética Avançada da Dra. Roberta Ilha (Dermatologista) e o Dr. Igor Félix (Cirurgião Plástico).

Contos de fadas da vida real, músicas divertidas, médicos hilários e uma sessão de hipnose como você nunca viu na vida! Tudo isso e mais, ao final do espetáculo, uma bela mensagem sobre a importância da construção da autoestima e sobretudo, da força do amor, que transforma o feio em belo sem precisar de lipoaspiração. Feiura tem cura, só depende de quanto vai pagar. Venha se divertir e viver uma experiência mágica! Você vai se olhar no espelho de uma forma diferente.

SERVIÇO:

G7 apresenta: “Quem Vê Cara Não Vê Harmonização” – A comédia do ano!

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

Datas:

23/09 – Sábado – 19h

24/09 – Domingo – 19h

30/09 – Sábado – 19h

01/10 – Domingo – 19h

07/10 – Sábado – 19h

08/10 – Domingo – 19h

14/10 – Sábado – 19h

15/10 – Domingo – 19h

21/10 – Sábado – 19h

22/10 – Domingo – 19h

28/10 – Sábado – 19h

Ingressos a partir de R$ 40,00 (meia-entrada)

Informações: (61) 99351-1369 (com Whatsapp)

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 80 minutos