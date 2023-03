Escolas rurais recebem o projeto “Na Trilha do Teatro”

Trata-se de um circuito gratuito de formação de plateia para estudantes do ensino fundamental por meio de três ações: mediação pedagógica, oficina de musicalização infantil e o espetáculo “O Violinista Mosca Morta”

Escolas rurais de diferentes regiões administrativas do Distrito Federal recebem, no mês de março, o novo projeto da Cia. Burlesca, “Na Trilha do Teatro”. Trata-se de um circuito gratuito de formação de plateia para estudantes do ensino fundamental por meio de três ações: mediação pedagógica, oficina de musicalização infantil e o espetáculo “O Violinista Mosca Morta”.

Voltado para o público infantil, “O Violinista Mosca Morta”, interpretado por Pedro Caroca e dirigido por Mafá Nogueira, traz à cena a linguagem da palhaçaria e da música, construído pelo humor físico, sem texto falado, em que o palhaço Seu Cocó, em seu primeiro concerto de violino, é importunado por uma mosca que aparece no palco. Trava-se então uma batalha com o inseto e mesmo abalado, o palhaço não desiste e segue até o último compasso, a última nota, o último zumbido.

O espetáculo nasceu em 2018 em uma oficina de criação de números cômicos oferecida pelo diretor, ator e palhaço José Regino. Desde sua estreia no Festival de Teatro de Ubá/MG (indicado a melhor ator e diretor), já realizou diversas apresentações em temporadas, festivais e eventos presenciais e virtuais no DF, GO, PB, SP, CE, MG, Colômbia e Haiti. A escolha pela palhaçaria, do teatro físico e de uma dramaturgia sem palavras como linguagem cênica, amplia o alcance de público, possibilitando a fruição por diferentes tipos de audiências.

Já o laboratório de musicalização favorece o desenvolvimento da sensibilidade e criatividade, da imaginação e memória, concentração e atenção, também contribuindo para a consciência corporal da criança. Por isso, após a apresentação do espetáculo, a música presente no espetáculo “O Violinista Mosca Morta” será motivo para despertar nos participantes o gosto pela música na prática, por meio de brincadeiras e jogos conduzidos pela equipe.

E complementando esta atividade e todas as outras do Circuito, uma cartilha de apoio será produzida especialmente para o projeto com conteúdo lúdico para as crianças aproveitarem durante e depois a realização do projeto, e conceitos que se comunicam com o que foi abordado na preparação, no espetáculo e no laboratório

A Cia Burlesca, desde o início de sua atuação, em 2008, desenvolve ações para com escolas públicas, auxiliando no despertar do olhar crítico e consciente do estudante para assistir a um espetáculo e estimulando um diálogo entre espectador e artistas da obra. Essa relação do grupo com as escolas rurais nasceu por meio de diferentes projetos assinados pela Cia. Burlesca, sempre transitando entre a apresentação gratuita de espetáculos, mediações artístico-pedagógicas e ações formativas diversas.

Datas de apresentação:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

EC Vale Verde – Planaltina

21/03 – formação e espetáculo

23/03 – musicalização

EC Aguilhada – São Sebastião

28/03 – formação e espetáculo

30/03 – musicalização