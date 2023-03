‘Equalliz – Um Eco de Integridade’ leva juventude aos palcos do DF

Peça teatral conta a história de três irmãos que se perdem em uma jornada que mistura ficção e realidade

O espetáculo Equalliz – Um Eco de Integridade está de volta aos palcos do DF e realiza o sonho de mais de 40 jovens artistas que buscam espaço no cenário cultural local. Sucesso nos palcos em 2022, com recorde de público com mais de 680 espectadores, a peça teatral conta a história de três irmãos que se perdem em uma jornada que mistura ficção e realidade, despertando no público a reflexão quanto aos limites e entendimentos sobre integridade.

As sessões acontecem neste final de semana no Teatro Sesc Newton Rossi, em Ceilândia Norte, sexta (10) e sábado (11) às 20h, e no domingo (12) às 19h. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos pelo Sympla. Também será arrecadado 1kg de alimento não-perecível.

Os jovens que atuam em Equalliz são alunos da oficina de teatro do Centro de Juventude, espaço que oferece capacitação educacional, profissional, artística, cultural e esportiva gratuita para jovens de 15 a 29 anos, de iniciativa da Secretaria da Família e Juventude do Distrito Federal. A preparação para os palcos também contou com o apoio e troca de experiências com renomes do setor artístico do DF, dentre eles Dill Diaz, Antônio Lucas, Bruno Coeoli, Douglas Zanon, Jefferson Leão, Higor Filipe, Manu Maia, Marcelo Lucchesi, Nati Maia e Silvia Viana.

Clarisse Fleury e Gabriel Smithy dão vida aos personagens Gaia e Carrapicho, excêntricos habitantes da Floresta, e aguardam com ansiedade o retorno aos palcos. “Voltar aos palcos sempre dá aquele friozinho na barriga, mas é muito bom. Estamos fazendo de tudo para aperfeiçoar ainda mais nosso texto, nossas cenas e personagens”, diz Gabriel emocionado. Para Clarisse, “Equalliz é uma representação mágica daquilo que sentimos, principalmente como jovens artistas. Eu me emocionei muito quando soube do nosso retorno aos palcos. A gente tem tanto pra falar, sabe? Estar em cima de um palco contando sobre aquilo que nos faz transbordar é quase que inexplicável”.

As apresentações têm apoio do Sesc +Cultura, produção do Coletivo Artístico CeinCena e realização do Centro de Juventude, IECAP Agência de Transformação Social e Secretaria da Família e Juventude do DF.

Equalliz – Um Eco de Integridade

10, 11 e 12 de março

Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Teatro Sesc Newton Rossi, Ceilândia-DF

Ingressos gratuitos. Retirada no Sympla

Produção: Coletivo Artístico CeinCena

Realização: Centro de Juventude, IECAP Agência de Transformação Social e Secretaria da Família e Juventude