Exposição no Museu de Planaltina vende itens produzidos por alunos

Evento foi prorrogado e agora vai de sexta (10) a domingo (12), das 9h às 17h

Após dois meses de aulas, os mais de 50 alunos do projeto ‘Voando Alto: Empreendedorismo Consciente’ estão colocando à venda os itens produzidos no curso. A comercialização está ocorrendo na exposição Casa de Vó, no Museu de Planaltina, desde o último dia 3. O evento foi prorrogado e agora vai de sexta (10) a domingo (12), das 9h às 17h.

O curso do projeto Voando Alto é voltado para pessoas de baixa renda de Planaltina. Nas aulas, os jovens aprenderam bordado, crochê, costura, silk screen, desenho, embalagens e artesanato com retalho. Os produtos à venda são itens de mesa posta, embalagens criativas para os próprios produtos, costura, entre outros.

Os aprendizes também fizeram workshops sobre turismo, projeto de vida e comercialização de produtos. “Nós fomentamos o empreendedorismo criativo em cadeia porque ninguém cresce sozinho”, explica a presidente do Instituto Entre Nós, Renata Melo. A aluna Crisolina Rita Ladim, 52 anos, por exemplo, aprendeu a fazer camisas no Instituto Entre Nós e hoje não só fornece as camisetas dos projetos da OSC, como também deu aula nesta edição do Voando Alto.

Foto: Divulgação

Sobre o Instituto Entre Nós

O Instituto Entre Nós é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos de Planaltina que acredita na economia criativa, na cultura e no empreendedorismo social para o desenvolvimento. Desde 2018, a instituição fortalece vínculos e investe em pessoas para transformar a comunidade.

Serviço

Exposição ‘Casa de Vó‘

Local: Museu de Planaltina

Data: de 03/03 até 07/03 das 9h às 17h