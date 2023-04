Com 30 bailarinos em cena, renomada cia russa de ballet se apresenta no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães em 7 de julho

Depois de passar por mais de 10 países na América Latina, a tour 2023 do ballet de ST. Petersburg chega ao Brasil para apresentações em apenas quatro capitais e Brasília não poderia ficar de fora.

Na Capital Federal, o renomado espetáculo “O Lago dos Cisnes”, tem única apresentação confirmada em 7 de julho no palco do Centro de Convenções Ulysses. Os ingressos já estão à venda no site Bilheteria Digital. Para os seguidores da Oh Artes, produtora responsável pelo espetáculo em Brasília, será oferecido um benefício de 20% de desconto na pré-venda dos ingressos, que acontecerá entre os dias 28 a 30 de abril. Mais informações no @ohartes.

Com todo o requinte e sofisticação da dança clássica, a cia. russa é sucesso de público e de crítica por onde passa, mostrando aos espectadores um verdadeiro show em que 30 bailarinos, altamente treinados, combinam técnicas impecáveis com emoção e elegância em cada apresentação.

Há mais de 280 anos fazendo história, a companhia de ballet St.Petersburg foi berço de alguns dos bailarinos mais famosos e emblemáticos da história como Alexander Volchkov, Julia Makhalina, Maria Alash e representa o melhor do lirismo e da tradição no mundo do ballet. A companhia também é conhecida por seu compromisso com as raízes do balé clássico, mantendo viva a tradição e a beleza da arte.

O Lago dos Cisnes

O Lago dos Cisnes, criado no século XIX, é o trabalho mais conhecido e reinterpretado de todo o repertório do balé clássico no mundo. Nele, os temas eternos do amor e do encantamento, do bem e do mal, são protagonistas. Durante os atos, é contada a história do príncipe Siegfried, que, acompanhado por seus amigos, vai procurar o propósito da distração antes de escolher a consorte. Eles chegam a um lago e o príncipe se apaixona pela princesa (Odette), amaldiçoada pelo feiticeiro maligno (Von Rothbart) a viver como um cisne parte de sua existência. Enganado pelo feiticeiro, o príncipe é seduzido por Odile, filha de Von Rothbart. Após um confronto com o feiticeiro, a entrega de amor de Siegfried quebra o feitiço que transformou a princesa em um cisne, mas é tarde demais…

Com a música de Tchaikovski, O Lago dos Cisnes é uma das obras mais ouvidas do repertório universal.

Serviço:

Ballet clássico de ST. Petersburg

Dia: 7 de julho (Sexta-feira)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Horário: 21h

Ingressos a partir de R$ 70 na Bilheteria Digital

Informações / parcerias / grupos: (61) 98141-1990 | (61)3554-4005