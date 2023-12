Com linguagem de bonecos, espetáculo infantil ‘Hoje, Godot Não Vem!’ reflete sobre o tornar-se adulto

Peça da Cia Caravan Maschera Teatro faz temporada gratuita na Caixa Cultural Brasília de 16 a 22 de dezembro

Beckett, Esperando Godot, são o ponto de partida do sensível espetáculo infantil Hoje, Godot Não Vem!, da Cia Caravan Maschera de Teatro. A peça faz uma temporada gratuita na Caixa Cultural Brasília de 16 a 22 de dezembro, após temporada em diversas cidades brasileiras.

Na trama, duas crianças estão no deserto acompanhadas de uma árvore solitária, à espera de Godot. Enquanto aguardam, sem saber direito o que ou quem é Godot, os pequenos passam a refletir sobre o ato de tornar-se adulto.

“Durante a pandemia de Covid-19, nos anos de 2020 e 2021, a ideia da espera transmudou todos os indivíduos do planeta para sempre. Isso aumentou a nossa vontade de falar sobre o fato de que ‘as gaiolas estão em todos os lugares, mas nem sempre se pode ver até onde as grades alcançam’. Afinal, no período de confinamento, todos ficamos ansiosos pela liberdade”, conta o diretor Leonardo Garcia Gonçalves.

Tornar-se adulto

Com essas questões em mente, o grupo começou a pensar sobre o impacto de uma longa espera nas crianças. Leonardo se lembrou, por exemplo, de que, na infância, sempre ganhava sapatos maiores do que os seus pés, para que eles pudessem ser usados por mais tempo. “Eu ficava muito angustiado e um dia fiz várias perguntas para a minha mãe: e se eu não crescer o bastante? Ou se eu crescer mais do que os sapatos? E se os sapatos me apertarem depois?”, afirma.

Em meio às reminiscências, para o espetáculo Hoje, Godot Não Vem!, a Cia Caravan Maschera estabeleceu uma relação entre a espera pelo pé crescer e essa expectativa de virar logo adulto e, consequentemente, ser independente. O coletivo quis adicionar outra camada a essa ansiedade: a pressão que os próprios pais e mães fazem nos seus filhos e filhas, projetando suas angústias e desassossegos com o futuro nas crianças.

Todas essas aflições são trazidas para a cena de maneira lúdica. Por cerca de uma hora, adultos e crianças mergulham em um mundo diferente, não regido pelas leis da lógica. Trata-se de um momento para dar vazão à intuição, essa grande criadora de sentidos.

Sobre a encenação

Nesse contexto, o grupo utiliza a linguagem do teatro de bonecos para se conectar com o público a partir de uma atmosfera enigmática e existencialista da peça. Os personagens são inspirados nas obras do pintor surrealista belga René Magritte e foram todos desenvolvidos por Leonardo Garcia Gonçalves, Giorgia Goldoni, Orlando Talarico e Kledir Salgado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

São nove bonecos construídos para a narrativa. Apenas os dois que representam as crianças que esperam Godot têm falas, dando forma aos seus anseios relacionados à solidão, à morte, ao tornar-se adulto e à autoaceitação. Os outros contribuem para o clima onírico da montagem. “Os protagonistas percebem diferenças entre si, como os cabelos, o brilho nos olhos em relação aos adultos e o fato de um não gostar de usar sapato e outro sim. Assim, querem se sentir acolhidos”, comenta o diretor. Os atores Leonardo Garcia Gonçalves e Rafael Salgado dão vida a todos esses seres.

Para potencializar a atmosfera reflexiva e intimista, a Cia Caravan Maschera inclui no cenário projeções em vídeo que exploram a técnica de stop motion. Essas imagens foram produzidas pelo Estúdio ANIM’ARTE –Venezia.

A luz, desenhada por Corentid Praud, trabalha muito com a noção de claro e escuro, dando mais destaque aos bonecos e criando volume a partir de cores distintas. Tons de amarelo e rosa são bastante utilizados.

A trilha sonora original, composta exclusivamente para o espetáculo, é assinada por Rafael Vanazzi, que criou melodias levando em consideração a ideia de tempo dilatado, ou seja, incluir alguns momentos de silêncio para deixar espaço para a imagem/ação acontecer. Há também quatro canções com letras, criadas por Luisa Albuquerque e Rafael Salgado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO:

Hoje, Godot Não Vem!

De 16 a 22 de dezembro

Na Caixa Cultural Brasília – SBS, qd. 4, Brasília-DF

Entrada Franca. Os ingressos serão distribuídos 1h antes da peça, limitados a um par por pessoa.

Mais informações: https://www.caixacultural.gov.br