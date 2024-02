Circulação Amazônia: dança do Amazonas em destaque

Neste fim de semana, dois espetáculos exploram a riqueza da cultura e da natureza da floresta na Caixa Cultural.

A Caixa Cultural Brasília apresenta neste fim de semana, de 23 a 25 de fevereiro, o projeto Circulação Amazônia, com dois espetáculos do Corpo de Dança do Amazonas, direção de Mário Nascimento. Os ingressos serão disponibilizados uma hora antes de cada espetáculo, na bilheteria do teatro.

Rios Voadores (imagens acima), com apresentações nesta sexta (23/2), às 20h, é um espetáculo de Rosa Antuña e traz à cena a importância da preservação do meio ambiente como ponto crucial para o equilíbrio do planeta. O termo rios voadores representa um fenômeno onde uma gigantesca massa de vapor de água vinda do oceano é somada à transpiração da floresta. O equilíbrio das chuvas em outras regiões do Brasil depende do equilíbrio da floresta amazônica e da formação dos rios voadores.

O espetáculo TA – Sobre ser Grande (imagens acima), de Mário Nascimento, com apresentações no sábado (24/2), às 20h, e domingo (25/2), às 19h, reúne bailarinos para representar uma tribo da etnia Tikuna e expressar o sentimento de ser da região Norte. Para os Tikunas, povo originário do Amazonas, TA significa grande. Uma expressão curta e carregada de sentidos, já que a língua para esses povos é parte deles, os sons do ambiente fazem parte do idioma que se fala, além de relevar toda força de um povo que vive nessa amplitude, o Amazonas.

Sobre Corpo de Dança do Amazonas

A companhia foi criada em 1998 pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura, para compor os corpos artísticos do Teatro Amazonas. É referência em dança contemporânea no Amazonas e na região Norte do país, mantém uma programação artística com repertório diverso. Vem construindo um patrimônio material reconhecido nacionalmente, com mais de 60 obras realizadas com a colaboração de artistas convidados do Brasil e do exterior, que mostram a diversidade cultural local por meio da pluralidade da dança contemporânea, levando em consideração a singularidade da Amazônia e a diversidade e abrangência da cultura.

SERVIÇO:

Circulação Amazônia: Corpo de Dança do Amazonas 25 anos

Local: CAIXA Cultural Brasília

Data: 23 a 25 de Fevereiro de 2024

Horário: sexta e sábado, 20h; domingo, 19h

Ingressos: a entrada será gratuita, com distribuição de ingressos 1h antes de cada espetáculo, na bilheteria do teatro

Capacidade: 406 lugares

Informações: (61) 3206-9448

Classificação indicativa: livre

Acesso para pessoas com deficiência