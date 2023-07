“Perdoa-me: Pesadelo Show!” estará em cartaz nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de agosto, sempre de sexta a domingo, às 20h, no Teatro SESC Garagem (713/913 Sul)

Após a volta para os palcos de Brasília e do Brasil pós-pandemia, a Cia. Novos Candangos chega agora com o espetáculo “Perdoa-me: Pesadelo Show!” para ocupar o Sesc Garagem nesta produção que mescla elementos artísticos da cultura pop, das tragédias cariocas rodriguianas com o musical de terror e comédia “Rocky Horror Picture Show”. Além de referências ao icônico seriado mexicano “Chapolin” e do grupo que já conta com 11 anos de história.

“Perdoa-me: Pesadelo Show!” estará em cartaz nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de agosto, sempre de sexta a domingo, às 20h, no Teatro SESC Garagem (713/913 Sul). Os ingressos custam R$ 20 (meia-entrada). Antecipados pelo Sympla: Não recomendado para menores de 14 anos. Mais informações: 61 999630211 ou no Instagram @cianovoscandangos.

O espetáculo é mais um resultado da pesquisa iniciada em 2010 sobre o Teatro Pós-Dramático e as técnicas de improvisação na criação de cenas, que originou os outros espetáculos do grupo, entre eles, as peças premiadas “A Falecida” e “Os Beatniks em A Gaivota”.

Cia. Novos Candangos apresenta espetáculo “Perdoa-me: Pesadelo Show!”

Data: dias 4, 5, 6 e 11, 12 e 13 de agosto

Local: Teatro SESC Garagem (713/913 Sul)

Horário: Sempre de sexta a domingo, às 20h

Ingressos: R$ 20 (meia) no Sympla

Não recomendado para menores de 14 anos

Mais informações no Instagram: @cianovoscandangos