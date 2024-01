Caixa Cultural apresenta Denise Fraga no espetáculo “Eu de Você”

Monólogo inspirado em histórias reais chega a Brasília com entrada gratuita

A CAIXA Cultural Brasília apresenta, de 18 a 28 de janeiro de 2024, de quinta a domingo, a atriz Denise Fraga no espetáculo Eu de você, que mostra histórias reais, costuradas com pérolas da literatura, música, imagens e poesia. Idealizada e criada pela própria atriz, pelo diretor Luiz Villaça e produtor José Maria, a peça chega a Brasília com entrada gratuita. O projeto tem patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.

A temporada na CAIXA Cultural Brasília terá oito apresentações, com horários às 20h, de quintas a sábados, e às 19h aos domingos. Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início dos espetáculos, na bilheteria do teatro.

Denise Fraga apresenta os personagens inspirados em histórias reais: Fátima, Bruno, Clarice, Wagner, além de artistas conhecidos, e tece um bordado de vida, arte e humor cotidiano que leva o público a rir de situações corriqueiras. No palco, Denise Fraga é acompanhada por uma banda de mulheres.

Além do espetáculo, Denise Fraga conduzirá o workshop O intérprete e a Comunicação do Texto, no dia 20 de janeiro, das 14h30 às 17h, para 20 participantes. A atividade propõe uma vivência de artistas profissionais de Brasília com a atriz, em que poderão experimentar leituras e exercícios cênicos a partir de trechos das obras “A visita da velha senhora”, de Friedrich Dürrenmatt e “A vida de Galileu”, de Bertolt Brecht. Os interessados podem se inscrever a partir de 10 de janeiro de 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos dias 20 e 21 de novembro (sábado e domingo), após a sessão, a atriz participa de um bate-papo com o público presente.

O espetáculo Eu de Você estreou em setembro de 2019, na cidade de Porto Alegre (RS), e passou por mais de 20 cidades brasileiras.

Ficha Técnica do espetáculo Eu de você:

Idealização e Criação: Denise Fraga, José Maria e Luiz Villaça

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com Denise Fraga

Direção Luiz Villaça

Produção José Maria

Obra inspirada livremente nas narrativas de Akio Alex Missaka, Anas Obaid, Barbara Heckler, Bruno Favaro Martins, Clarice F. Vasconcelos, Cristiane Aparecida dos Santos Ferreira, Deise de Assis, Denise Miranda , Eliana Cristina dos Santos, Enzo Rodrigues, Érico Medeiros Jacobina Aires, Fátima Jinnyat, Felipe Aquino, Fernanda Pittelkow, Francisco Thiago Cavalcanti, Gláucia Faria, José Luiz Tavares, Julio Hernandes, Karina Cárdenas, Liliana Patrícia Pataquiva Barriga, Luis Gustavo Rocha, Maira Paola de Salvo, Marcia Angela Faga, Marcia Yukie Ikemoto, Marlene Simões de Paula, Nanci Bonani, Nathália da Silva de Oliveira, Raquel Nogueira Paulino, Ruth Maria Ferreiro Botelho, Sonia Manski, Sylvie Mutiene Ngkang, Thereza Brown, Vinicius Gabriel Araújo Portela, Wagner Júnior

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Texto Final: Denise Fraga e Luiz Villaça

Dramaturgia: Cassia Conti, André Dib, Denise Fraga, Fernanda Maia, Luiz Villaça e Rafael Gomes.

Colaboração dramatúrgica: Geraldo Carneiro, Kenia Dias, José Maria

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Colaboração artística (residência no RJ): Artur Luanda e André Curti

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Direção Musical: Fernanda Maia

Musicistas: Ana Rodrigues, Clara Bastos e Priscila Brigante

Direção de imagens em vídeo: André Dib

Direção de Movimento: Kenia Dias

Direção de Arte: Simone Mina

Iluminação: Wagner Antônio

Programação de Vídeo Mapping: Bruna Lessa

Design e operador de som: Carlos Henrique

Assistente e operador de luz e vídeo mapping: Ricardo Barbosa e Michelle Bezerra

Assistente de produção: Leonardo Shammah e Luiz Renato Ferreira

Técnico de Palco: Alexander Peixoto

Contrarregra e camareira: Cristiane Ferreira

Costureira: Judite de Lima

Produção das imagens em video: Café Royal

Produtora executiva: Adriana Tavares

Fotógrafo: Thiago “Beck” de Vicentis

Primeiro assistente de câmera: Diego José Marinho

Som direto: Fernando Akira

Eletricista: Alberto Ferreira

Logger: Hugo Dourado

Administração financeira: Evandro Fernandes

Fotos para arte: Willy Biondani

Fotos de cena: Cacá Bernardes

Programação visual: Guime Davidson, Phillipe Marks

Assessoria de Imprensa SP: Morente Forte Comunicações

Redes sociais: @DeniseFragaOficial

Roteiro de Audiodescrição: Letícia Schwartz

Consultoria: Luís D. Medeiros

Produção Local em Brasília: Milca Luna

Assessoria de Imprensa em Brasília: Carla Spegiorin | Âncora Comunicação

Coprodução: Café Royal

Produção: NIA Teatro

Patrocínio: CAIXA | Governo Federal

SERVIÇO:

[Teatro] Espetáculo Eu de você

Data: 18 a 28 de janeiro de 2024

Horário: Quintas, sextas, sábados, 20h; Domingos, 19h.

Local: Teatro da CAIXA – SBS Q.4 – Lotes 3/4 Asa Sul, Brasília, DF.

Ingressos gratuitos: distribuídos na Bilheteria física do Teatro a partir de 01 hora antes do espetáculo.

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 90 minutos

Sessão em LIBRAS e Audiodescrição no dia 21 de janeiro de 2024.

Informações: (61) 3206-9448 | https://www.caixacultural.gov.br

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

[Workshop] O intérprete e a comunicação do texto

Data: 20 de janeiro de 2024.

Local: Teatro da CAIXA – SBS Q.4 – Lotes 3/4 Asa Sul, Brasília, DF.

Horário: das 14h30 às 17h.

Carga Horária: 150 minutos.

Público-alvo: atores, atrizes, artistas profissionais

Classificação indicativa: 18 anos

Inscrições: a partir de 10 de janeiro de 2024 pelo site da Caixa Cultural Brasília.

20 vagas

Assessoria de Imprensa em Brasília:

Carla Spegiorin | Âncora Comunicação

[email protected]

(61) 98114-0537