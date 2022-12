Auto de Natal e Saltimbancos agitam programação natalina da Caixa Cultural

As peças são adaptações de clássicos, feitas pela diretora Tereza Padilha, e ficam em cartaz entre 17 e 30 de dezembro

No Natal deste ano a Cia. Teatro Mapati apresenta duas atrações inéditas durante a programação do Magnífico Circo de Natal da Caixa Cultural, entre os dias 17 e 30 de dezembro. O Auto de Natal é uma releitura contemporânea da história clássica do nascimento de Jesus Cristo. Já Os Saltimbancos Músicos de Brémen é um espetáculo que faz um cruzamento inédito da história criada por Chico Buarque e o conto Músicos de Brémen, dos irmãos Grimm. Ambas peças são criações da diretora, dramaturga, atriz e gestora cultural Tereza Padilha, que também dirige as montagens. As peças são apresentadas no Teatro da Caixa Cultural de Brasília.

A peça Auto de Natal conta com uma adaptação dramatúrgica que se vale da narrativa mítica clássica do nascimento de Jesus Cristo, e reapresenta as personagens da história mundialmente conhecida sem a rigidez comumente atribuída a elas. Maria, por exemplo, na releitura, é uma adolescente alegre e voluntariosa, que questiona a missão divina que recebe, bem como a carga de trabalho envolvida nela. Com essa estratégia, a montagem emerge um discurso que reduz a distância entre o sagrado e o profano, e faz com que os mitos desçam de seus altares para celebrar com as pessoas comuns.

Já Os Saltimbancos Músicos de Brémen conta a história do encontro de um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata, que vivem na fazenda e sofrem com os maus tratos de seus donos e resolvem fugir, partindo em uma jornada para a cidade grande para realizarem um sonho em comum: formar um grupo musical. Entre os desafios que enfrentam, eles têm que confrontar seus antigos donos, para não voltarem a viver presos e maltratados como antes. A encenação faz uma metáfora com os seres humanos que vivem em situações de vulnerabilidade. Segundo Tereza, entre as novidades apresentadas nessa montagem, estão “colocações da cultura musical brasileira na história, nessa adaptação colocamos samba, xaxado e até hip hop, tudo para ficar um pouco mais atual”, conta.

Confira a programação das apresentações:

17/12 (Sábado) – Saltimbancos e Auto de Natal – 16h e 19h

18/12 (Domingo) – Saltimbancos e Auto de Natal – 16h e 19h

21/12 (Quarta) – Auto de Natal – 16h e 19h

22/12 (Quinta) – Auto do Natal – 16h e 19h

23/12 (Sexta) – Saltimbancos e Auto de Natal – 16h e 19h

27/12 (Terça) – Saltimbancos – 19h

28/12 (Quarta) – Saltimbancos – 19h

29/12 (Quinta) – Saltimbancos – 19h

30/12 (Sexta) – Saltimbancos – 19h

SERVIÇO

Auto de Natal e Os Saltimbancos Músicos de Brémen

De 17 a 30/12

No Teatro da Caixa Cultural de Brasília

Ingressos e mais informações em www.magnificonatalcaixa.com.br/

Classificação indicativa: Livre