‘Tchau por enquanto’, Margot Robbie anuncia que dará pausa nas redes sociais

A atriz australiana Margot Robbie, 30, anunciou que dará uma pausa em suas redes sociais. Sem explicar o motivo, disse que pretende “dar o fora” do Instagram. O anúncio dividiu opiniões.

Ela usou a própria conta na rede para compartilhar uma foto com suas sócias na produtora de cinema e televisão LuckyChap Entertainment e contar a notícia.

“Dando o fora das mídias sociais por enquanto. Confira a página da LuckyChap Entertainment se você estiver afim de novidades, caso contrário, tchau por enquanto”, destacou.

A decisão acontece em meio a uma polêmica. Robbie e seu marido, o cineasta Tom Ackerley, investiram em 2019 o equivalente a R$ 32 milhões em dois terrenos na região da badalada praia Venice Beach, em Los Angeles, na Califórnia.

Porém, essa mesma área tem abrigado muitos moradores de rua e pessoas que perderam tudo na crise pela pandemia. A ideia de Robbie é construir uma mansão de dois andares nesses locais.

Segundo a revista australiana Woman’s Day, a construção começou a pouco tempo. “É uma vizinhança completamente diferente daquela da época em que eles compraram o terreno, os índices de criminalidade na região subiram em 177% desde o início da pandemia”, disse uma fonte à publicação.

A princípio, a ideia do casal está mantida. Porém, futuros vizinhos já alertam a atriz sobre os perigos que podem estar por vir com essa construção que destoará do resto da região.

“Eu conheço pessoas aqui que vão roubar a casa de Margot porque sabem que ela tem dinheiro. Ela ficaria melhor se simplesmente a abandonasse. Não sei por que alguém iria querer gastar milhões de dólares para comprar uma casa ao lado de tudo isso”, disse uma ex-taxista moradora local.

Folha Press